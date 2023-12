Oficjalnie: UEFA bezbronna. Nie może zakazać istnienia Superligi

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko w sprawie potencjalnego utworzenia rozgrywek piłkarskiej Superligi. Zgodnie z orzeczeniem TSUE, działania UEFA oraz FIFA są niezgodne z prawem!

UEFA ma związane ręce. Nie może „usunąć” Superligi

Od kilku lat w środowisku piłkarskim toczą się dyskusje dotyczące potencjalne utworzenia Superligi. Nowe rozgrywki miały być lepszą alternatywą dla Ligi Mistrzów, której format, razem z działaniami UEFA, nie przypada do gustu działaczom kilku europejskich gigantów. Pierwszą oficjalną zapowiedzią Superligi był komunikat z 18 kwietnia 2021 roku, gdy niemal równolegle kilkanaście klubów ogłosiło wstąpienie do nowych rozgrywek. Zaledwie dwa dni później z projektu wycofały się wszystkie kluby założycielskie z Anglii – z wyjątkiem Chelsea, która i tak zrezygnowała dwadzieścia cztery godziny później. Przy projekcie Superligi zostały tylko Real Madryt, FC Barcelona oraz Juventus, a pierwszym przewodniczącym organizacji miał zostać prezes Realu, Florentino Perz. Ponieważ liczba zainteresowanych klubów drastycznie zmalała, temat Superligi został zawieszony.

Działacze jednak walczą dalej w tej kwestii i sprawa trafiła najpierw do sądu w Madrycie, a później już do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. UEFA oraz FIFA również były nieugięte i walczyły o wyeliminowanie tematu rozgrywek Superligi. Dzisiaj poznaliśmy decyzję TSUE. Jest ona niekorzystna dla europejskiej federacji, ponieważ zgodnie z werdyktem zostały złamane zasady konkurencji. Co więcej, federacje według prawa „nie mogą nakładać sankcji na kluby, które biorą udział w alternatywnych rozgrywkach”.

„Zasady FIFA i UEFA roszczące sobie prawo do uprzedniego udzielenia zezwolenia na powstanie nowego projektu interkontynentalnych rozgrywek klubowych są bezprawne. Nie istnieją żadne przejrzyste przepisy, na mocy których FIFA i UEFA mogą zapewniać o swojej transparentności, obiektywności, braku dyskryminacji i proporcjonalności” – możemy przeczytać w orzeczeniu TSUE.

‼ Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że UEFA i FIFA naruszyły prawo konkurencji, blokując utworzenie Superligi w 2021 roku! TYM SAMYM SUPERLIGA MOŻE POWSTAĆ 🤝 pic.twitter.com/FMSmQvGelc — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) December 21, 2023

To oznacza, iż UEFA nie ma możliwości zakazać potencjalnego istnienia Superligi w przyszłości. Taki stan rzeczy z kolei powoduje, iż Real, Barcelona oraz Juventus otrzymały zielone światło na stworzenie alternatywnych rozgrywek europejskich. Lecz kto w nich wystąpi? Odpowiedzi na to pytanie można spodziewać się nieco później.