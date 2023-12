Zapowiedź sportów zimowych 21-23.12 z Kępysem

Przed nami świąteczny weekend, a więc nastąpiła mała przerwa w Pucharze Świata. Odbędą się tylko dwie dyscypliny, w których wystąpią Polacy. Czekają nas za to mistrzostwa Polski w skokach narciarskich i łyżwiarstwie szybkim. Zapowiedź przygotowaliśmy wraz z ekspertem od sportów zimowych – Radosławem Kępysem.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 21 – 23 grudnia

Skoki narciarskie

W ten weekend nie odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kolejne zmagania na najwyższym poziomie czekają nas podczas prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. 22 grudnia będzie można obserwować najlepszych polskich skoczków. Odbędą się bowiem mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Konkurs będzie zorganizowany na Wielkiej Krokwi w Zakopanym, a obrońcą tytułu jest trzykrotny mistrz olimpijski – Kamil Stoch.

Puchar Świata nasza reprezentacja rozpoczęła słabo. Jeszcze żaden z naszych skoczków nie uplasował się w czołowej dziesiątce. Przed nami Turniej Czterech Skoczni, a następnie konkursy Pucharu Świata w Polsce. Najwyższy czas więc, aby nasi skoczkowie odnaleźli dobrą formę. Thomas Thurnbichler zapowiedział, że jego podopieczni wezmą udział w mistrzostwach Polski. Liczy też, że pojadą mocniejsi na TCS.

𝐉𝐮ż 𝟐𝟐 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 Ś𝐰𝐢ą𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐲 𝐨 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐫𝐳𝐨𝐬𝐭𝐰𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢 𝐰 𝐬𝐤𝐨𝐤𝐚𝐜𝐡! 🇵🇱❄️ Najlepsi polscy skoczkowie i skoczkinie 22.12 zmierzą się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem o tytuł mistrza i mistrzyni Polski! 🥇🏆#skijumpingfamily pic.twitter.com/8U6a9yt1f3 — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 19, 2023

O opinię na temat zbliżających się mistrzostwo Polski poprosiliśmy eksperta od sportów zimowych – Radosława Kępysa.

Tytułu mistrza Polski będzie bronił Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał najrówniej w Engelbergu. Będzie to klucz do sukcesu czy może Twoim zdaniem zaskoczy inny reprezentant naszego kraju?

Radosław Kępys: Kamil Stoch wrócił, skakał w Engelbergu lepiej, niż na początku sezonu, ale i tak jego forma jest daleka od tego, na co czekamy. To w ogóle mogą być ciekawe Mistrzostwa Polski z tego względu, że zawodnicy kadry A nie prezentują wielkiej formy, więc przy odpowiedniej postawie i odrobinie szczęścia skoczkowie kadry B, jak Andrzej Stękała, czy Maciej Kot mogą im zagrozić. Początek tego sezonu ma to do siebie, że nikt w naszej kadrze nie skacze tak, żeby można go uznać za lidera, więc niespodzianek absolutnie nie wykluczam.

Początek zawodów został zaplanowany na 17:00. Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich można obejrzeć na TVP Sport, a od 18:00 także na TVP 1.

Narciarstwo alpejskie

W ten weekend odbędzie się Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Wystąpi w nim jeden z naszych reprezentantów i nie będzie to tradycyjnie Maryna Gąsienica Daniel albo Magdalena Łuczak, tylko Michał Jasiczek. Polak wystartuje w slalomie we włoskim Madonna di Campiglio.

Dla doświadczonego już alpinisty, który startował na trzech igrzyskach olimpijskich, będzie to debiutancki konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. Michał Jasiczek przystąpi do konkursu PŚ w roli underdoga.

𝐂𝐳𝐚𝐬 𝐧𝐚 𝐰𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 𝐳 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐞𝐦 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢! ❄️ Polacy w nadchodzący weekend rywalizować będą w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim w Madonna di Campiglio ⛷️🇮🇹 i w snowboardzie alpejskim w Davos 🏂🇨🇭 Trzymajcie kciuki! 🇵🇱👊 pic.twitter.com/78EA3AkLGi — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 20, 2023

Michał Jasiczek będzie jedynym naszym reprezentantem w narciarstwie alpejskim w ten weekend. Wystartuje w slalomie, czyli tej konkurencji, w której brał udział na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Jak oceniasz jego szanse na punkty?

Radosław Kępys: Nie oceniam zbyt wysoko szans na punkty Pucharu Świata Michała Jasiczka. Niestety, faktem jest, że o ile u kobiet Maryna Gąsienica-Daniel, jak i Magdalena Łuczak radzą sobie bardzo dobrze w starciu ze światową czołówką, tak u mężczyzn nasi alpejczycy na Puchary Świata jeżdżą incydentalnie, często też nie kończąc zawodów. Należy mieć nadzieję na jak najlepszy występ, ale będzie o to bardzo trudno.

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim w Madonna di Campiglio odbędzie się 22 grudnia (piątek) o 17:45. Transmisję można obejrzeć na

Łyżwiarstwo szybkie

Nasi panczeniści prezentują się w tym sezonie Pucharu Świata rewelacyjnie i z każdego weekend przywozili jak na razie co najmniej jeden medal. Znakomicie poszło im podczas PŚ w Tomaszowie Mazowieckim i aż szkoda, że trzeba nieco dłużej poczekać na rywalizację na najwyższym poziomie. W ten weekend odbędą się mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Najlepsi panczeniści w naszym kraju będą rywalizować w Tomaszowie Mazowieckim. Zmagania rozpoczną się w czwartek 0 16:00 i będą trwały trzy dni.

Mistrzostwa Polski na dystansach jeszcze przed świętami!❄️⛸️ Zapraszamy do Tomaszowa Maz. lub do oglądania transmisji na You Tube ➡️ https://t.co/OyBUFYUOyz Prosimy o gorący doping 🥳@Grupa_PGE @SPORT_GOV_PL @4F_official #mistrzowstapolski #lyzwiarskieswieto pic.twitter.com/VvHJCvMjqH — Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (@pzls_pl) December 19, 2023

W łyżwiarstwie szybkim też odbędą się mistrzostwa Polski. Do tej pory nasi panczeniści notują bardzo dobre wyniki w Pucharze Świata. Czy możemy spodziewać się niespodzianek podczas najbliższych zmagań w Tomaszowie Mazowieckim?

Radosław Kępys: Myślę, że niespodzianek nie będzie. Tutaj nasi panczeniści chcą się dobrze pokazać w kraju, by zapewnić sobie spokojnie miejsce w reprezentacji na drugą część sezonu, a już w styczniu odbędą się Mistrzostwa Europy w Herenveen, gdzie bez wątpienia będziemy mogli liczyć na sukcesy reprezentantów Polski. Po złote medale w mistrzostwach naszego kraju powinni sięgnąć faworyci – nie zakładam tu wielu niespodzianek. W bardzo dobrej formie są Karolina Bosiek, Magdalena Czyszczoń, Andżelika Wójcik, a u mężczyzn Marek Kania, Piotr Michalski czy Damian Żurek.

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim odbywać się będą przez trzy dni. W czwartek 21 grudnia rozpoczną się o 16:00, w piątek o 18:00, a w sobotę o 10:00. Transmisja ze wszystkich dni zawodów będzie dostępna na kanale YouTube PZŁS.

Snowboard alpejski

Będzie to druga i zarazem ostatnia konkurencja w Pucharze Świata, w której udział w ten weekend wezmą Polacy. Nasi snowboardziści będą rywalizować 23 grudnia w szwajcarskim Davos. Kadra na zmagania złożona jest z: Oskara Kwiatkowskiego, Michała Nowaczyka, Marii Bukowskiej-Chyc i Olimpii Kwiatkowskiej.

Polska kadra snowboardzistów zdobywa punkty w Pucharze Świata. Jak oceniasz jej potencjał i czego możemy się spodziewać się w Davos?

Radosław Kępys: Początek sezonu dla reprezentacji Polski nie był najlepszy. Duże nadzieje pokładamy w Oskarze Kwiatkowskim, który notował sukcesy w zeszłym sezonie, ale teraz Polak zaczął dość średnio, a reszta nie jeździ na razie na wystarczająco wysokim poziomie. U kobiet kadra została nieco odmłodzona. Aleksandra Król ma przerwę, a w kadrze zaczęły się pokazywać młode zawodniczki, jak Olimpia Kwiatkowska, czy Maria Bukowska-Chyc. Oby rozwijały się nieźle i niedługo zapunktowały w Pucharze Świata.

Zmagania Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim w Davos rozpoczną się o 14:00. Kwalifikacje za to rozpoczną się o 9:30. Finały Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim w Davos będzie można oglądać na Eurosport 2.

Materiał powstał we współpracy z ORLEN.