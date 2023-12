Reprezentacja Polski utrzymała swoje miejsce w rankingu FIFA

Mijający 2023 rok był bardzo słaby w wykonaniu reprezentacji Polski. Federacja FIFA opublikowała najnowszy ranking, w którym biało-czerwoni zachowali 31. lokatę.

FIFA zaktualizowała dzisiaj ranking reprezentacji, w którym doszło do kilku zmian. Roszady nie dotyczą jednak reprezentacji Polski, która otwiera czwartą dziesiątkę tej klasyfikacji i zajmuje 31. miejsce. Liderem jest aktualny mistrz świata, Argentyna (1855,2 punktu) przed drugą Francją (1845,44) oraz trzecią Anglią (1800,05 punktu). Polska zachowuje 1520,24 punktu w światowym rankingu reprezentacji.

Liczba punktów naszej reprezentacji, oraz wielu innych, nie zmieniła się, gdyż od ostatniego rankingu z 30 listopada drużyny narodowe po prostu nie rozgrywały meczów na arenie międzynarodowej.

Stąd też zmiany w rankingu są ledwo zauważalne. Reprezentacje Kolumbii oraz Meksyku zamieniły się lokatami (teraz odpowiednio 14 i 15. miejsce), podobnie sytuacja wygląda w przypadku Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Wenezueli (49 oraz 50. miejsce).

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 21, 2023