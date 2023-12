Boxing Day 2023 – czym jest, terminarz, rekordy

Już niedługo Święta, a więc za pasem także Boxing Day. Tradycyjnie 26 grudnia kolejną kolejkę ligową zagrają kluby z Premier League. Jest to jedyna liga z TOP 5, która rozegra swoje mecze w okresie świątecznym. Czym jest Boxing Day, skąd się wziął, jakie są rekordy i terminarz na Boxing Day 2023, to wszystko znajdziesz w tym artykule.

Boxing Day to tradycja Premier League. 26 grudnia kluby najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, a także Championship będą rywalizować o kolejne punkty w lidze. Od 1871 roku Boxing Day jest świętem narodowym w Wielkiej Brytanii, w którym ważna jest rozrywka. Od 1958 roku, na boiskach lig angielskich rozgrywane są mecze w drugi dzień Świąt w ramach Boxing Day.

26 grudnia 2023 odbędzie się Boxing Day w Premier League. Na ten dzień zaplanowano pięć spotkań najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Kibice mogą od południa aż do nocy oglądać rywalizację w najlepszej lidze piłkarskie na świecie. Oto jak prezentuje się terminarz Boxing Day 2023:

Czas na garść ciekawostek na temat Boxing Day. Tradycja spotkań 26 grudnia w lidze angielskiej jest na tyle ważna, że liczone są dla niej oddzielne statystyki. Jak wyglądają najbardziej pamiętna wydarzenia w historii Boxing Day albo kto zapisał się na kartach historii podczas spotkań rozgrywanych w okresie świątecznym?

W 1963 padło najwięcej bramek w historii Boxing Day, bo aż 66. Dawało to średnią aż 6,6 bramki na mecz! Najwięcej goli padło w rywalizacji Fulham z Ipswich. Gospodarze triumfowali aż 10:1

Najlepszym strzelcem w historii Boxing Day jest Harry Kane. Były piłkarz Tottenhamu trawił w świątecznych meczach do siatki aż dziesięć razy. Anglik wyprzedził Robbiego Fowlera i Robbiego Keane’a.

Premier League powstała w 1992 roku. Przejęła tradycję Boxing Day, a najczęściej punktującym klubem od tego czasu w świątecznej kolejce jest… Manchester United. Czerwone Diabły zdobyły 67 punktów. Na drugim miejscu jest Arsenal (55), a trzecim Liverpool (53).

Były gole, a jak wyglądają asysty? Od 1992 roku najwięcej razy ostatnim podaniem popisali się Michael Carrick, Paolo Di Canio, Wayne Rooney i Dimitar Berbatov. Po cztery asysty mają za to Walker-Peters, Salah, Odegaard i David Beckham. Co ciekawe, Norweg z Arsenalu wyśrubował ten wynik w tylko dwóch spotkaniach.

2. THE UNSUNG KYLE-WALKER 😪❤️

An assist for Kyle-Walker Peters today (4 assists) would equal the Boxing Day record (5) for the most assists in history.

When you have walker in the midst of Rooney, Di Canio, Beckham and Carrick, then you know he is a special player😁❤️ pic.twitter.com/rRDmHbMlao

— Olt Sports (@oltsport_) December 26, 2022