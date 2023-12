Reprezentant Japonii o krok od Legii Warszawa

Legia Warszawa z wysokiego C chce rozpocząć zimowe okienko transferowe. Kwestią czasu jest oficjalne ogłoszenie transferu reprezentanta Japonii. Pozostały już tylko testy medyczne. Wicemistrza Polski ma zasilić Ryoya Morhishita.

Ryoya Morishita już prawie zawodnikiem Legii

Legia Warszawa nie próżnuje i chce umocnić swój zespół przed rozpoczęciem przygotowań do nowej rundy. Pierwszym zimowym wzmocnieniem wicemistrza Polski ma zostać Ryoya Morishita. 26-latkowi pozostały do przejścia już tylko testy medyczne, które ma przejść w Nowym Roku. Jeżeli przebiegną pomyślnie, co zazwyczaj jest tylko formalnością, to Legia Warszawa wypożyczy Japończyka na rok i zachowa sobie opcję pierwokupu.

Ryoya Morishita, 26-letni reprezentant Japonii występujący na pozycji wahadłowego, zostanie zawodnikiem Legii Warszawa po odbyciu testów medycznych 🤝 Więcej ➡️ https://t.co/EKNg88c5sm 📸 © N.G.E. pic.twitter.com/r0VuVEbPHJ — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) December 22, 2023

Kim jest Ryoya Morishita

Morishita jest Japończykiem, który gra najczęściej na pozycji prawego wahadłowego. Sprawdzi się także po drugiej stronie boiska jako wahadłowy i jako „dziesiątka”. W czerwcu zadebiutował w kadrze w starciu z Salwadorem. Otrzymał też powołanie na najbliższe zgrupowanie. Morishita grał do tej pory w Nagoya, a ligowe zmagania w Japonii zakończył na szóstej pozycji. W ligowych spotkaniach w zakończonej już kampanii strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 850 tysięcy euro.

Fot. Pressfocus