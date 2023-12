AS Roma – Napoli 23.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.36 AS Roma - Napoli Podwójna szansa AS Roma 1-1 Obstaw

Przez wielu wyczekiwany okres świąteczno-noworoczny trwa w najlepsze. Piłkarze jednak nie mają przerwy, bo w wielu krajach normalnie rozgrywane są mecze, jak na przykład w angielskiej Premier League czy włoskiej Serie A. Mamy nadzieję, że końcówka 2023 roku będzie bardzo udana i zobaczymy wiele ciekawych pojedynków. We Włoszech na szycie aktualnie znajduje się Inter Mediolan, jednak czuje oddech na plecach Juventusu. Formy nie może ustabilizować mistrz Włoch – Napoli, a w 17. kolejce czeka ich bardzo ciężka przeprawa, ponieważ w sobotnie wieczór o godzinie 20:45 na Stadio Olimpico w Rzymie zagrają z AS Romą. Już na samą myśl o tym pojedynku człowiek ma ciarki, zapraszam do artykułu!

AS Roma – Napoli – typy bukmacherskie

Przed startem sezonu wiele osób zastanawiało się czy Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie będzie w stanie obronić tytuł mistrzowski, bo poprzednią kampanię 22/23 mieli naprawdę kapitalną. Do tego dołożyli półfinał Ligi Mistrzów i zawiesili sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Teraz jednak ten zespół jest cieniem samego siebie, mają na swoim koncie 27 punktów, zajmują 5. miejsce i tracą już 14 „oczek” do Interu Mediolan. Ostatni okres do najlepszych również nie należy, bo przegrali trzy mecze z pięciu. Zaczęło się od sensacyjnej porażki w Neapolu ze słabiutkim Empoli 0:1, następnie wygrane spotkanie w Bergamo z Atalantą 2:1 i dwa następnie starcia wagi ciężkiej: 0:3 z Interem oraz 0:1 z Juventusem. W tych pojedynkach nie za wiele pokazali w ofensywie i nie potrafili nawet strzelić gola. Tydzień temu pokonali u siebie Cagliari Calcio 2:1, ale bez nerwówki się nie obeszło i zwycięstwo w kiepskim stylu. W fazie grupowej Ligi Mistrzów zajęli drugie miejsce za Realem Madryt nie zachwycając, strzelając 10 bramek, a tracąc 9. Drużyna Zielińskiego na wyjazdach w Serie A do tej pory nie miała ciężkich rywali: Lecce, Frosinone, Genua cz Salernitana. Poza Atalantą będzie to ich najtrudniejsze zadanie.

AS Roma początek sezonu miała bardzo słaby, zastanawiano się nawet nad zwolnieniem Jose Mourinho, ale od początku października nastąpił znaczny progres w ich grze, co się przełożyło na wyniki zespołu. Od tamtej pory przegrali tylko z Interem oraz ostatnio z Bologną, a w Rzymie pięć zwycięstw oraz niedawny remis 1:1 z Fiorentiną. Roma zdaje sobie sprawę, że w Neapolu gorsza dyspozycja, a oni grają lepiej, mają atut własnego boiska. Mimo kilku absencji, najbardziej chyba boli brak Paulo Dybali, uważam, że mogą sprawić niespodziankę i powalczyć o wygraną. Warto dodać, że Napoli jest także po meczu w Pucharze Włoch w środku tygodnia, gdzie dostali lanie od Frosinone i przegrali aż 0:4. Podwójna szansa (1. połowa lub mecz) AS Roma.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie AS Roma – Napoli

Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu można pokusić się o strzelca bramki w tym spotkaniu. Największe szanse na zdobycie bramki ma Victor Osimhen – 2.73.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie AS Roma – Napoli

Roma na swoim stadionie przegrała tylko jeden mecz i ma serię sześciu spotkań bez porażki

Ewentualna wygrana pozwoli im przeskoczyć Napoli w tabeli

Oba kluby mają po pięć porażek na swoim koncie

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz AS Roma – Napoli

AS Roma: Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku

Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku Napoli: Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

fot. Pressfocus