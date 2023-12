Suarez ponownie z kolegami z Barcelony? Urugwajczyk przymierzany do Interu Miami

Luis Suarez oraz Leo Messi osiągali wspólne sukcesy za czasów gry w Barcelonie. Jak podaje Fabrizio Romano, urugwajski napastnik ustalił już warunki kontrakt, który zwiąże Suareza z Interem Miami. Umowa ta ma być podpisana na rok.



Przed wyjazdem z Hiszpanii Luis Suarez reprezentował barwy takich klubów jak FC Barcelona czy Atletico Madryt, a jeszcze wcześniej był piłkarzem Ajaxu Amsterdam oraz Liverpoolu. W 2022 roku Urugwajczyk powrócił do klubu, w którym stawiał swoje pierwsze kroki w futbolu, czyli urugwajski Nacional. W ostatnim dniu minionego roku potwierdzono transfer Suareza do brazylijskiego Gremio, gdzie zadebiutował w efektownym stylu, zdobywając hat-tricka w meczu przeciwko Sao Luiz. Niespełna pół roku 138-krotny reprezentant Urugwaju poinformował, że nie wypełni kontraktu z Gremio i odejdzie z brazylijskiego klubu po zakończeniu obecnego roku kalendarzowego. Mimo krótkiej przygody w Brazylii, Suarez zdążył strzelić siedemnaście goli w 33 meczach w minionych rozgrywkach.

W ostatnim czasie Luisa Suareza łączono nieoficjalnie z Interem Miami, w którym już gra kilku jego dobrych znajomych z Barcelony. Mowa o Leo Messim, Sergio Busquetsie oraz Jordim Albie. Szkoleniowcem drużyny z MLS jest aktualnie Gerardo Martino, czyli również osoba z przeszłością na Camp Nou (choć z Suarezem nie mieli okazji współpracować). Doniesienia odnośnie transferu Urugwajczyjka do Stanów Zjednoczonych potwierdził ceniony włoski dziennikarz, Fabrizio Romano. Suarez miał dostać propozycję jednorocznego kontraktu z opcją przedłużenia umowy o kolejne dwanaście miesięcy.

Kontrakt przygotowany po słownym porozumieniu osiągniętym blisko miesiąc temu – będzie to roczna umowa dla Suáreza. Będzie ona zawierać także opcję na kolejny sezon. Messi i Suárez ponownie razem – opisał Romano na portalu X (dawniej Twitter).



🚨🇺🇾 Luís Suárez to Inter Miami, all set to be sealed and announced — here we go!

Contract ready after verbal agreement reached one month ago — one-year deal for Suárez.

Deal will also include an option for further season.

Messi and Suárez, together again. 👚🔫 pic.twitter.com/Vf9ytZNlJP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023