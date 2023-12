Aurelio De Laurentiis potwierdził transfer Zielińskiego?

Aurelio De Laurentiis w wywiadzie dla Corierre dello Sport zdradził, że Zielińskiemu "nie zależy na słońcu i morzu". Prezes Napoli potwierdza, że rozmawia z polskim piłkarzem w sprawie przedłużenia kontraktu, ale wciąż brakuje porozumienia na linii Zieliński - Napoli.

Wszystko wskazuje na to, że to koniec Piotra Zielińskiego w Napoli. Wraz z zakończeniem obowiązującego kontraktu, Polak najprawdopodobniej trafi do Interu. Spekulacje włoskich mediów w pewien sposób potwierdził w rozmowie z Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis: „Prowadzimy rozmowy, ale Zieliński jest z Polski, nie zależy mu na słońcu i morzu. Kiedyś powiedział, że chciałby zostać w Neapolu do końca kariery. Może jednak jest bardziej przyzwyczajony do mglistego otoczenia.”

🔵🇵🇱 Napoli president De Laurentiis on Piotr Zielinski being out of contract in June: “We are in talks but Zielinski is from Poland, he doesn’t care about sun and sea…”.

“Maybe he’s more used to some fog”, de Laurentiis told CorSport with mention to other clubs interested. 👀 pic.twitter.com/ogRN3k0fhO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023