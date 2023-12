Sporty motorowe cieszą się w Polsce dużą popularnością. Mamy w naszym kraju bardzo utalentowanych sportowców, którzy mają potencjał, aby ścigać się w najlepszych seriach. Jednym z nich jest Jakub Stankiewicz. Członek Akademii ORLEN Team ma dopiero 13 lat, a już ma na swoim koncie wiele sukcesów. W minionym sezonie został mistrzem Polski Pit Bike SM 2023 w klasie MiniGP. Wygrał też FIM MiniGP Alpe Adria, dzięki czemu wystąpił na mistrzostwach świata FIM MiniGP World Series.

Jakub Stankiewicz – obiecujący motocyklista

Jakub Stankiewicz urodził się 24 sierpnia 2010 roku. Mimo bardzo młodego wieku ma na swoim koncie już wiele sukcesów i jest jednym z największych polskich talentów w sportach motorowych. W przeciwieństwie do większości przedstawionych już sportowców w ramach naszego cyklu „Polskie talenty, które warto obserwować”, Jakub Stankiewicz ściga się na motocyklu. Zaczął trenować już w wieku czterech lat, a pasją do motocykli zaraził go tata. Wspólnie prowadzą kanał na YouTube, na którym dzielą się swoim wyjątkowym hobby.

Mistrzostwo Polski

Jakub Stankiewicz może pochwalić się tytułem mistrza Polski Pit Bike SM w klasie MiniGP. Ostatnia runda odbyła się na obiekcie w Słomczynie, nieopodal Warszawy. Rywalizacja była zacięta, ale Kuba pokazał się z bardzo dobrej strony już w kwalifikacjach. Dwukrotnie wygrał biegi, a później okazał się najlepszy podczas głównych zmagań. Kuba nie dał żadnych szans swoim rywalom na torze i w pełni zasłużenie zdobył tytuł mistrza Polski. Choć ma dopiero 13 lat jest już doświadczonym kierowcą. Starty w Pit Bike rozpoczął w 2009 roku, mając zaledwie 9 lat.

Triumf w FIM MiniGP Alpe Adria

Jakub Stankiewicz w sezonie 2023 zdominował serię FIM MiniGP Alpe Adria, w której miał okazję zmierzyć się z zawodnikami nie tylko z naszego kraju. Młody zawodnik ścigał się na Słowacji, Węgrzech, w Czechach i Słowenii. Wygrał aż 9 z 10 wyścigów i z dużą przewagą triumfował w klasyfikacji generalnej. Kuba Stankiewicz mistrzostwo zapewnił sobie jeszcze przed startem w ostatniej rundzie, co tylko udowadnia jego dominację. Dobre starty w FIM MiniGP Alpe Adria sprawiły, że Kuba Stankiewicz wystartował w FIM Mini GP World Series, w której startowało wielu przyszłych zawodników MotoGP – najbardziej prestiżowej serii motocyklowej na świecie.

Starty w FIM MiniGP World Series

W FIM MiniGP World Series poziom jest piekielnie wysoki i nie ma miejsca na najmniejszy błąd. Jeżdżą tu najlepsi młodzi motocykliści z całego świata. Jakub Stankiewicz był jedynym Polakiem biorącym udział w tych prestiżowych zawodach, w ramach których odbyły się trzy wyścigi. Zawody były organizowane 21-23 listopada w hiszpańskiej Walencji. W pierwszym wyścigu Jakub Stankiewicz zajął 12. miejsce. Kolejnego dnia Polak zanotował progres i poprawił się o jedną lokatę. Tendencję poprawkową utrzymał także podczas Super Final Race. W najdłuższym wyścigu podczas tej serii Jakub Stankiewicz uplasował się na 10. pozycji, wyprzedzając jednego ze swoich konkurentów o niecałe 0,07 sekundy. Polak zdobył łącznie 21 punktów do klasyfikacji generalnej, co uplasowało go na 10. miejscu.

W następnym sezonie Jakub Stankiewicz ma w planach przesiadkę na motocykl o większej pojemności. W jednym z wywiadów zdradził także, że chciałby pojechać w serii Northern Talent Cup.

Śledź poczynania i progres Jakuba Stankiewicza, sprawdź także kto jeszcze należy do ORLEN Team.