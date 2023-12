Kamil Grabara po raz kolejny potwierdził, że w przyszłości, to on może być numerem jeden w bramce reprezentacji Polski. 24-latek bardzo dobrze odnajduje się w FC Kopenhadze, dzięki czemu po raz drugi w karierze otrzymał prestiżowe wyróżnienie, grając na duńskich boiskach. Polski golkiper został wybrany najlepszym bramkarzem w lidze duńskiej. Poprzednią nagrodę otrzymał rok temu.

Kamil Grabara ponownie doceniony

Kamil Grabara w 2021 roku trafił do FC Kopenhagi za 6,2 milionów euro z Liverpoolu. Bramkarz bardzo dobrze odnajduje się na duńskich boiskach i jest jednym z lepszych ogniw w swoim klubie. Piłkarz po raz kolejny został doceniony i otrzymał nagrodę ”Złotej Bramki”, która przyznawana jest co roku w Danii. Na wybór najlepszego golkipera wpływ mają inni bramkarze rozgrywający mecze w lidze duńskiej. 24-latek w 2022 roku otrzymał już takie wyróżnienie. Wówczas stoczył o nie wyrównany pojedynek z Madsem Hermansenem i Patrikiem Carlgrenem. W obecnym roku, Grabara odjechał reszcie stawki i był pewnikiem do wyróżnienia. Polski golkiper został szóstym bramkarzem w historii, który otrzymał taką nagrodę.

‼️ 🇵🇱 Kamil Grabara drugi raz z rzędu został wybrany bramkarzem roku w Danii! pic.twitter.com/BjkCRYt8Rb — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) December 22, 2023

Jak radzi sobie Kamil Grabara w obecnym sezonie?

Kamil Grabara może zaliczyć obecny sezon do bardzo udanych. 24-latek wraz ze swoją drużyną awansował do Ligi Mistrzów. FC Kopenhaga zajęła 2. miejsce w grupie, dzięki czemu zagra w fazie playoff. Rywalem duńskiego zespołu będzie aktualny obrońca Champions League, Manchester City. FC Kopenhaga w Superlidze zajmuje 3. miejsce i do pierwszego Midtjylland traci 3 punkty. W 16 meczach, 3 razy zachował czyste konto. Od przyszłego sezonu, Kamil Grabara, zostanie zawodnikiem, VfL Wolfsburg. Kwota transferu będzie wynosiła około 13 milionów euro. Portal Transfermarkt wycenia polskiego bramkarza na 11 milionów euro.

Fot. PressFocus