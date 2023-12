Leonardo Bonucci może ponownie zagrać w Serie A

Leonardo Bonucci tego lata przeniósł się z Juventusu Turyn do Unionu Berlin. Obrońca bardzo szybko może zakończyć swoją przygodę na boiskach Bundesligi. Włoch jak to tej pory rozegrał 10 spotkań dla Unionu i wiele wskazuje na to, że w zimowym okienku transferowym z powrotem zamelduje się w Serie A. Z informacji podanych przez ”calciomercato.com” wynika, że 36-latek rozpoczął rozmowy z AS Romą, w celu przeprowadzki do rzymskiego klubu.



Leonardo Bonucci może znów zagrać w Serie A

Włoski obrońca tego lata przeniósł się, po 13 latach, z Juventusu Turyn do Unionu Berlin. Bonucci trafił do klubu Bundesligi za darmo. Union w poprzednim sezonie, dosyć niespodziewanie wywalczył sobie prawo do gry w Lidze Mistrzów w obecnej kampanii. Zespół nie spisał się jednak najlepiej w tych elitarnych rozgrywkach i zajął ostatnie miejsce w swojej grupie, gdzie zgromadził na swoim koncie zaledwie dwa punkty. Drużyna z Berlina tak samo zawodzi na swoim rodzimym podwórku. Union Berlin po 15 meczach zajmuje 15. pozycje w lidze i ma w zapasie trzy punkty nad strefą spadkową.

Przyda Leonardo Bonucciego nie układa się po jego myśli po transferze do Niemiec. Piłkarz ma problemy z regularną grą. Jak do tej pory dla stołecznej drużyny rozegrał zaledwie 10 spotkań. 36-latek rozważa powrót do swojej ojczystej ligi. AS Roma planuje wzmocnienie na środek obrony podczas styczniowego okienka transferowego. Jak informuje ”calciomercato.com”, Włoch odbył już pierwsze rozmowy z władzami drużyny ze stolicy Italii.