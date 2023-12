Liverpool – Arsenal 23.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.83 Liverpool - Arsenal Podwójna szansa X-X Obstaw

Tuż przed Świętami kibice futbolu otrzymają wyjątkowy prezent w postaci spotkania Liverpool – Arsenal. Gra toczy się o naprawdę grubą stawkę. Fotel lidera Premier League mogą na czas Świąt piastować obecnie trzy zespoły, ale tylko jeden z nich okaże się najlepszy. W gronie tych trzech zespołów są Liverpool i Arsenal, których dzieli tylko jeden punkt. The Reds nie doczekali się ani jednego zwycięstwa nad Kanonierami w poprzednim sezonie, jak będzie dziś wieczorem? Zapraszam do bukmacherskie analizy tego pojedynku.

Liverpool – Arsenal – typy bukmacherskie

Liverpool zmierzy się z Arsenalem, który jest obecnie jednym z największych rywali The Reds w walce o mistrzostwo Anglii. Bezbramkowy remis z Manchesterem United na pewno nie może boleć fanów The Reds jak ewentualna porażka z Arsenalem. Wówczas Kanonierzy odskoczą od gospodarzy na cztery punkty. The Reds mogą razem z Arsenalem pochwalić się najskuteczniejszą obroną w lidze (tylko 15 straconych bramek po 17 kolejkach). Ponadto Klopp przegrał na Anfield tylko 3 z 41 spotkań z zespołami z czołowej szóstki PL, a takim bilansem pochwalić się może mało kto.

Arsenal ma spore deficyty w grze na wyjazdach, ale znakomicie gra u siebie. Tylko dwie z pięciu ostatnich delegacji kończyło się dla Kanonierów szczęśliwe i warto zaznaczyć, że słowo szczęściwie, nie jest użyte przypadkowo. Zwycięstwo w ostatniej minucie z Luton (4:3) oraz jednobramkowe zwycięstwo z Brendford (1:0) – tylko na tyle stać teraz Arsenal? Z Aston Villa była ta sama historia, ale już bez happy endu, bo minimalnie wygrali piłkarze Emerego. Wydaje się, że najlepiej będą prezentować się u siebie gdzie są niepokonani i wygrali 7 z ligowych spotkań.

Strasznie rozczarowało nas spotkanie Livierpoolu z United (0:0) pod kątem bramek, ale ostatecznie twierdza Anfield nie została zdobyta. Żaden z zespołów nie może tu być wyraźnym faworytem. Arsenal i Liverpool mają niemal identyczny bilans bramkowy. Niemal identycznie oba zespoły mogą też liczyć na prawie każdego ze swoich zawodników, ponieważ bramki rozkładają się na wielu piłkarzy i tylko Mo Salah wyróżnia się pod tym kątem. Liverpool nie zwykł przegrywać u siebie z Arsenalem. Myślę, że rywalizacja będzie tak zacięta, że zobaczymy remis do przerwy lub po końcowym gwizdku. Kurs na podwójną szansę wynosi @1.83 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Liverpool – Arsenal

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Liverpool – Arsenal. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu można pokusić się o strzelca bramki w tym starciu. Kurs na trafienie do siatki przez Mohameda Salaha wynosi @2.71.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Arsenal

Obie ekipy w ostatnich trzech meczach zanotowały wygraną, remis i porażkę

W ostatnich czterech meczach The Reds trzy razy padł BTTS

Arsenal w ostatnich sześciu starciach w delegacji wygrał dwa razy

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Liverpool – Arsenal