Bartosz Slisz jednak zostanie w PKO BP Ekstraklasie?

Bartosz Slisz jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy PKO BP Ekstraklasy. Zainteresowanie zawodnikiem Legii Warszawa przejawiają zagraniczne kluby. Wydawało się, że 24-latek tej zimy opuści stołeczną drużynę. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że młody pomocnik pozostanie w zespole Wojskowych.

Legia niechętnie sprzeda Slisza

Bartosz Slisz jest bardzo wyróżniającym się zawodnikiem w PKO BP Ekstraklasie. Z tej okazji mają go na oku kluby z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec oraz Ameryki, o czym informowaliśmy niedawno. W ostatnich dniach sam zawodnik przyznał, że jest gotowy na nowy etap w swojej karierze oraz że zmiana klubu pomogłaby mu się rozwinąć piłkarsko. ,,Jestem gotów, by zrobić kolejny krok. Dużo osiągnąłem w Legii i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że za chwilę dojdę tu do sufitu. Tak czy inaczej, wiem, że zmiana otoczenia pomoże mi w rozwoju” – przyznał Slisz.

Niedawno dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński w rozmowie z ”Przeglądem Sportowym” przyznał, że Wojskowi starają się dojść do porozumienia z 24-latkiem, w sprawie nowej umowy. Legioniści liczą na korzystną ofertę za gracza, jednak uważają również, że pomoże im również osiągnąć sukces w postaci trofeów.

,,Od roku próbujemy przedłużyć kontrakt z Bartkiem Sliszem, chciałbym, żeby został, ale muszę brać pod uwagę jego sprzedaż na jak najlepszych warunkach. Oferty na 2 czy na 2,5 mln euro odrzucałem. Rozmawiałem z jego agentem, mówiłem mu, że nie wykluczamy, iż Bartek zostanie z nami do końca umowy. By pomóc zdobywać trofea i awansować w pucharach” – powiedział Zieliński.

,,On wciąż się rozwija. Nie rządzi w Ekstraklasie, wciąż wiele przed nim. Bartek myśli o wyjeździe, więc musimy mieć pomysł kim go zastąpić. A trudno będzie sprowadzić lepszego zawodnika za mniejsze pieniądze, niż spodziewamy się otrzymać za Bartka. Juergen Celhaka rośnie w oczach, na pozycję numer 6 zawsze też można przesunąć Rafała Augustyniaka” – dodał.

