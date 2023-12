Wolves – Chelsea 24.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.69 Wolves - Chelsea BTTS TAK Obstaw

W wigilię zagramy pierwszy raz od 1995 roku, a pod lupę bierzemy bardzo interesujące starcie Wolves – Chelsea. Podopieczni Pochettino przegrali w ostatnim czasie sporo spotkań, a ich obecność w TOP6 wciąż pozostaje raczej w strefie marzeń. Wilki mają pełne prawo zagrać w niedziele o pełną pulę, ponieważ tu są najbardziej groźni i pokonali tu nawet obecnego mistrza Anglii. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Wolves – Chelsea – typy bukmacherskie

Wolves wygrało tylko jedno spotkanie mniej od Chelsea (5), więc z czysto statystycznego punktu widzenia punktują na poziomie gości z Londynu. Problem w tym, że punktowanie na tym poziomie wcale nie jest wybitnym osiągnięciem i po 17 kolejkach oba zespoły znajdują się w środku tabeli. Jeśli obecnie możemy za coś pochwalić ekipę gospodarzy to jest to bez wątpienia passa bez sześciu spotkań bez porażki na własnym stadionie. Ostatnim klubem, który pokonał tu Wilki był Liverpool w połowie września. Na pewno dużą uwagę muszą skupić na bronieniu dostępu do własnej bramki, bo widać wyraźnie, że tracą bramkę niemal w każdym spotkaniu. Tylko w 5 ostatnich spotkaniach stracili 9 bramek.

Chelsea ma jeden mecz rozegrany więcej od Wilków, ale to nie będzie żadnym usprawiedliwieniem dla The Blues w razie kolejnej porażki. Tylko sześć zwycięstw w Premier League to za mało jak na zakupy, których dokonuje co okienko klub z Londynu. W tygodniu grali z Newcastle w ramach Pucharu Ligi i trzeba przyznać, że wypadli nieźle, choć sam awans dokonał się dopiero po serii jedenastek, które lepiej wykonali piłkarze z Londynu. Do dodatkowych 90 minut w nogach dochodzą także liczne kontuzje. Media prognozują, że w spotkaniu z Wolves zabraknie aż 8 zawodników The Blues co w sposób znaczny ogranicza możliwość dokonywania zmian podczas spotkania.

Wilki wygrały już z City (2:1) i przydała, by się do kolekcji wygrana z Chelsea. W kwietniu także w meczu u siebie pokonali Chelsea (1:0) i nie było to wcale tak dawno. Spodziewam się bramek w tym spotkaniu. Chelsea nie wygrała na Molineux Stadium od 2019 roku i musi zagrać tu o komplet punktów. Moim zdaniem chęć przerwania tej negatywnej serii będzie działać na nich bardzo mobilizująco. Naprawdę przyda się Chelsea dobry wynik w tym momencie, bo przegrali 3 z 5 ostatnich meczów w lidze i narastają wątpliwości co do argentyńskiego szkoleniowca. Trudno mi przewidzieć kto tu może wygrać, ale przekonany jestem, że zdecyduje tu większa skuteczność. Typuje co najmniej trzy trafienia i każdy z zespołów strzeli minimum gola. O gola gospodarzy jestem spokojny, ponieważ Chelsea w tym samym czasie straciła tylko dwa gole mniej od Wolves, a dziecinne błędy przytrafiają się co spotkanie – przykładem spotkanie z Newcastle i kiks przy golu na 0:1. Myślę, że zobaczymy bardzo ofensywny mecz od pierwszych minut i stawiam na BTTS po kursie @1.69 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Wolves – Chelsea

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Wolves – Chelsea. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu można pokusić się o strzelca bramki w tym starciu. Kurs na trafienie do siatki przez Nicolasa Jacksona wynosi @2.94.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Wolves – Chelsea

Chelsea zanotowała BTTS trzy razy w ostatnich pięciu meczach

Wolves przed własną publicznością ostatni raz przegrali 16. września

The Blues mają bilans bramkowy 28:26, zaś Wilki 21:29

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Wolves – Chelsea