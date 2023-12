Manchester United ma nowego współwłaściciela

Od początku roku w mediach przewijał się temat przejęcia Manchesteru United przez innego właściciela. Początkowo, wiele wskazywało na to, że nowym właścicielem zostanie katarski biznesmen, Jassim bin Hamad. W ostatnim czasie stało się jasne, że głównym faworytem do wykupu United stał się Jim Ratcliff. Prezes firmy INEOS wykupił 25% akcji klubu i oficjalnie został współwłaścicielem Czerwonych Diabłów, co potwierdził klub na swoich mediach społecznościowych.

Nowy właściciel Manchesteru United

Manchester United oficjalnie potwierdził, że w końcu doszło do długo wyczekiwanej transakcji. Jim Ratcliff wykupił 25% udziałów, dzięki czemu stał się współwłaścicielem klubu, wraz z amerykańską rodziną Glazerów, którzy do tej pory sprawowali funkcję samodzielnych właścicieli. Grupa INEOS odpowiedzialna będzie za zarządzanie operacjami piłkarskimi. Dodatkowo przekaże 300 milionów dolarów, które mają umożliwić inwestycji na Old Trafford.

„Sir Jim i INEOS wnoszą do Klubu bogate doświadczenie komercyjne, a także znaczne zaangażowanie finansowe. Dzięki INEOS, Manchester United będzie miał dostęp do doświadczonych, wysokowydajnych profesjonalistów, doświadczonych w tworzeniu i prowadzeniu elitarnych drużyn zarówno na boisku, jak i poza nim. Manchester United ma utalentowanych ludzi w całym klubie, a naszym pragnieniem jest ciągłe doskonalenie się na każdym poziomie, aby pomóc naszym wspaniałym fanom w przyszłości osiągać większe sukcesy” – głosili Avram i Joe Glazerowie.



Jim Ratcliff wystosował również wiadomość do kibiców Czerwonych Diabłów.

„Nasza wspólna ambicja jest jasna: wszyscy chcemy, aby Manchester United wrócił na miejsce, do którego należy, na sam szczyt angielskiej, europejskiej i światowej piłki nożnej. Jako miejscowy chłopak i dozgonny kibic klubu jestem bardzo zadowolony, że udało nam się dojść do porozumienia z Zarządem Manchesteru United, który deleguje nam odpowiedzialność za zarządzanie piłkarskimi operacjami klubu. Wniesiemy globalną wiedzę, doświadczenie i talent z szerszej grupy INEOS Sport, aby pomóc w dalszym doskonaleniu klubu, zapewniając jednocześnie fundusze mające umożliwić przyszłe inwestycje na Old Trafford”.