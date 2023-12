Isco przedłuży kontrakt z Betisem

Isco odżył w barwach Realu Betis. Klub z Sewilli uratował końcówkę kariery Hiszpana, któremu w ostatnich latach trudno było o dobrą formę. Udany związek zakończy się prawdopodobnie kolejnym sukcesem, bo Isco ma przedłużyć kontrakt z Betisem.

Jak doniósł Fabrizio Romano, Isco i Betis osiągnęli porozumienie w sprawie nowego kontraktu. Hiszpan ma podpisać umowę obowiązującą do lata 2027 roku. Przedłuży więc obecnie trwającą o trzy lata. Jest to efekt dobrej postawy Isco w drużynie z Sewilli.

🚨🟢 Isco has accepted Real Betis new contract proposal to extend deal until June 2027. Agreement completed.

Huge one for Betis after decision to sign Isco as free agent in the summer and his excellent performances. pic.twitter.com/H2mrFop5sz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2023