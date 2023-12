Przed rozpoczęciem się obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy, to Legia Warszawa, według notowań miała największe szanse na mistrzostwo Polski. Tym czasem sporą niespodziankę w bieżących rozgrywkach sprawił Śląsk Wrocław i to on został przysłowiowym mistrzem rundy jesiennej PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź jaka drużyna ma największe szanse osiągnąć sukces na koniec rozgrywek, po pierwszej rundzie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Kto zostanie mistrzem polski po rundzie jesiennej PKO BP Ekstraklasy?

Raków Częstochowa, czyli aktualni mistrzowie Polski zajmują obecnie czwarte miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Medaliki tracą do pierwszego Śląska Wrocław 9 punktów. Warto zaznaczyć, że zespół z Jasnej Góry ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Według notowań, to właśnie Raków, drugi raz z rzędu zostanie mistrzem Polski. Na aktualną pozycję Medalików bez wątpienia wpływ miały mecze w Lidze Europy. Mistrzowie Polski odpadli z europejskich pucharów, przez co mogą teraz w pełni skoncentrować się na rodzimym podwórku.

Na drugim miejscu znalazł się Śląsk Wrocław. Wrocławianie fantastycznie pisują się na przestrzeni obecnego sezonu. Zespół Jacka Magiery prezentuje zupełnie inne oblicze niż miało to miejsce w poprzednich rozgrywkach. Śląsk do ostatniej kolejki bronił się przed spadkiem, a dziś klub zajmuje pozycje lidera PKO BP Ekstraklasy i ma dwa punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok.

To właśnie zespół z Białegostoku zamyka podium notowań co do mistrzostwa Polski. Jaga podobnie jak Śląsk jest pozytywnym zaskoczeniem obecnego sezonu. Na czwartym i piątym miejscu znajduję się kolejno Lech Poznań i Legia Warszawa, czyli kluby, które przed rozpoczęciem się sezonu, notowane były na dwóch pierwszych pozycjach na zakończenie rozgrywek.

Kilka osób chciało, a ja nie mam powodu by to ukrywać. Legia przewidywanego miejsca nie zmieniło, ale nieco oddaliła się od mistrzostwa, europejskich pucharów.

Cracovia o połowę zmniejszyła swoje szanse na spadek i spokojniej zimuje. pic.twitter.com/yYQgCYQ5j5 — Piotr Klimek (@pklimek99) December 20, 2023

Fo. PressFocus