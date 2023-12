Manchester United ruszy na zakupy z nowym właścicielem?

Jim Ratcliffe został współwłaścicielem Manchesteru United. Wiele wskazuje na to, że drużyna szybko ruszy na zakupy i wzmocni swój skład w obronie. Czerwone Diabły podczas trwania obecnego sezonu, United traci wiele bramek, a linia defensywy często jest zmieniana z powodu urazów zawodników. Jak informują brytyjskie media, klub z Old Trafford jest mocno zainteresowany usługami Youssoufa Fofanay z AS Monaco oraz Jeana-Claira Todibo z Nicei.

Manchester United planuje wzmocnienia w linii defensywy

Obecny sezon jest sporym rozczarowaniem w wykonaniu Manchesteru United. Drużyna niedawno odpadła z Ligi Mistrzów, zajmując ostatnie miejsce w swojej grupie Champions League. Klub zawodzi także na krajowym podwórku. Zespół z Manchesteru znajduje się na ósmej pozycji w Premier League. Czerwone Diabły od początku rozgrywek mają problemy w obronie. Zespół straci sporo goli, a Erik ten Hag ma niemały ból głowy z powodu częstych urazów piłkarzy rozgrywających mecze w linii defensywnej, przez co blok obrony musi zmagać się z częstymi rotacjami.

Jim Ratcliffe został nowym współwłaścicielem Czerwonych Diabłów. Brytyjskie media informują, że nowy właściciel chce wzmocnić obronę Manchesteru United. Na celowniku United znalazło się dwóch piłkarzy z Ligue 1, Youssouf Fofana z AS Monaco oraz Jean-Clair Tadibo z Nicei. Pierwszy z kandydatów od dłuższego czasu łączony jest z Premier League. Portal Transfermarkt wycenia 24-letniego Francuza na 28 milionów euro. Jean-Clair Tadibo jest doskonale znany współwłaścicielowi United, ponieważ występuje w Nicei, gdzie również właścicielem jest 71-letni Brytyjczyk. Wydawało się, że defensor Nicei przeniesie się do Tottenhamu, jednak dołączenie Ratcliffa do klubu z Manchesteru, może poskutkować wstrzymaniem rozmów ze stołeczną drużyną i przeprowadzką do Czerwonych Diabłów. Portal Transfermarkt oszacował wartość 23-latka na 35 milionów euro.

🚨 Monaco’s Youssouf Fofana is a long-term United target, while another player on the club’s radar is Nice defender Jean-Clair Todibo, a Ratcliffe employee already but one Tottenham are very keen on [@standardsport] pic.twitter.com/zEN6bkQruq — United Zone (@ManUnitedZone_) December 25, 2023

Fot. PressFocus