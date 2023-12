Kolejny transfer PSG. 18-latek trafi do Francji w styczniu

Paris-Saint Germain nie próżnuje na rynku transferowym. Kilka dni temu mistrzowie Francji osiągnęli porozumienie ws. transferu Lucasa Beraldo z Sao Paulo, natomiast drugim ruchem PSG w zimowym oknie ma być pozyskanie Gabriela Moscardo z Corinthians. To 18-letni reprezentant brazylijskiej młodzieżówki.



Strategia, którą przedstawia Paris-Saint Germain, może sugerować, iż mistrzowie Francji zmienili politykę transferową. Niekoniecznie sięgają po „gotowe” gwiazdy, sprowadzając je z europejskich gigantów, a bardziej celują w talenty za oceanem. Parę dni temu PSG prowadziło rozmowy dotyczące pozyskania Lucasa Beraldo, 20-letniego środkowego obrońcy. Kwota transferu Brazylijczyka miała wynieść dwadzieścia milionów euro. Do PSG dołączy najprawdopodobniej jego rodak, Gabriel Moscardo z Corinthians. Osiemnastolatek gra na co dzień na pozycji środkowego pomocnika lub defensywnego pomocnika.

– Kontrakt zawiera także zmienne o wartości dwóch milionów euro. Moscardo uda się do Paryża, gdy tylko kluby podpiszą umowę – napisał Fabrizio Romano na portalu X/Twitter, podając także kultowe hasło „Here we go”.

🚨🔴🔵 Gabriel Moscardo to PSG, here we go! Understand verbal agreement with Corinthians has been reached for €20m fixed fee.

Package also includes €2m add-ons.

Moscardo will travel to Paris as soon as clubs sign the formal agreement.

🇧🇷 Beraldo & Moscardo to PSG, done. pic.twitter.com/ClYaPPXRh4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2023