Alexis Sanchez może trafić do Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska stała się bardzo popularnym kierunkiem podczas letniego okienka transferowego. Wiele wskazuje na to, że kuby Saudi Pro League będą dokonywały wielu zakupów z europy, ponownie zimą. Wiele wskazuje na to, że Alexis Sanchez może być kolejnym graczem, który zasili szeregi ligi saudyjskiej.

Alexis Sanchez łączony z przenosinami do Saudi Pro League

Alexis Sanchez tego lata powrócił do Interu Mediolan po rocznym wypożyczeniu spędzonym w Marsylii. Chilijczyk rozegrał bardzo przyzwoity sezon podczas pobytu na boiskach Ligue 1. W minionej kampanii rozegrał 44 mecze, strzelił 18 goli i zaliczył 3 asysty. Piłkarz był bardzo ważnym ogniwem we francuskiej ekipie i pomógł jej zająć trzecie miejsce na koniec sezonu, dzięki czemu Marsylia miała prawo do gry w Lidze Mistrzów.

Po powrocie do Interu Mediolan, piłkarz ma problem z przedostaniem się do wyjściowej jedenastki. W obecnym sezonie, gracz zagrał w 12 meczach i strzelił dwa gole. Dodatkowo na niekorzyść 35-latka wpływa fakt, że trener Interu, Simone Inzaghi nie widzi Sancheza w swoich przyszłościowych planach. Ofensywny gracz z tego właśnie powodu rozpoczął rozglądać się za nowym zespołem. Media informują, że sytuację Sancheza uważnie monitorują Al-Ettifaq, Al-Ittihad oraz Al-Shabab. Niedawno Steven Gerrard, trener Al Ettifaq ogłodził, że jego drużyna potrzebuje wzmocnień, aby uratować obecne rozgrywki. Al Ettifaq zawodzi podczas obecnej edycji Saudi Pro League. Przed sezonem wydawało się, że klub będzie jednym z zespołów bijących się o najwyższe cele, tym czasem zawodzi i zajmują dopiero 9. miejsce w tabeli ligowej.

Kariera Sancheza

Alexis Sanchez w przeszłości występował w takich klubach jak: FC Barcelona, Arsenal, czy Manchester United. Razem ze swoją reprezentacją narodową dwukrotnie triumfował w Copa America.

Fot. PressFocus