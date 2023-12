Robert Lewandowski nie może zaliczyć pierwszej połowy obecnego sezonu do udanych. Polski napastnik często był krytykowany za swoje występy. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano, spodziewa się, że druga część sezonu będzie o wiele lepsza w wykonaniu 35-latka. Dodatkowo przewiduje, że piłkarz FC Barcelony w styczniu będzie cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony innych klubów.

Lewandowski może wrócić do wysokiej formy

Robert Lewandowski w poprzednim sezonie trafił do FC Barcelony. Napastnik został królem strzelców La Liga z ilością 23 trafień. Polak w obecnej kampanii nie zdobywa już tak wielu bramek. 35-latek jest często krytykowany za swoje występy. W ostatnim czasie media spekulowały, że kapitan naszej kadry narodowej, może opuścić zespół Dumy Katalonii już w styczniowym okienku transferowym. Jednym z bardziej przewidywalnych kierunków, są przenosiny do Arabii Saudyjskiej.

Fabrizio Romano w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem dla portalu ”Meczyki.pl” przyznał, że jego zdaniem, Robert Lewandowski znajdzie znajdzie się w kręgu zainteresowań klubów z Saudi Pro League. Tego lata liga saudyjska sprowadziła wielu topowych piłkarzy z Europy i wiele wskazuje na to, że w styczniu ponownie ruszy do transferowej ofensywy.

,,Na pewno jest duże zainteresowanie od kogoś, kto był gotów ściągnąć go latem. I jestem pewien, że ponownie będzie próba sprowadzenia takich piłkarzy jak Lewandowski, De Bruyne czy Salah. Na pewno będą zapytania o Lewandowskiego, bo stosunki klubów z jego agentem zawsze były bardzo dobre. Jestem pewny, że kluby będą próbować go sprowadzić” – stwierdził Romano.

Włoski dziennikarz uważa, że kapitan reprezentacji Polski znacznie lepiej zaprezentuje się w drugiej części sezonu. Wpływ na jego formę będzie miała konkurencja ze strony Victora Roque. Brazylijczyk dodatkowo, dzięki swoim występom, będzie mógł dać odpocząć 35-latkowi w niektórych meczach.

,,Wielu jednak zapomina, że Lewandowski gra w każdym meczu. Potrzebuje zmiennika i teraz będzie miał go w osobie Vitora Roque. Myślę, że Brazylijczyk pomoże mu wrócić do dobrej formy. Polak trochę odpocznie w niektórych momentach i poczuje konkurencję młodszego kolegi. Myślę, że druga połowa sezonu będzie dla niego znacznie lepsza. Uważam, że ma szansę, by pozostać jeszcze przez przynajmniej jeden sezon w Barcelonie” – powiedział Włoch.