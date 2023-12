Claudio Echeverri zostanie piłkarzem Manchesteru City

Claudio Echeverri jest postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy. 17-latek w ostatnim czasie łączony był z przenosinami do FC Barcelony oraz do Manchesteru City. Duma Katalonii z racji swoich problemów spowodowanych finansowym fair play zrezygnował ze starań o Argentyńczyka. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Obywatele zapłacą za gracza River Plate 25 milionów euro.

Claudio Echeverri cieszy się bardzo dobrymi notowaniami w lidze argentyńskiej. 17-latek uważany jest za jeden z największych talentów na świece. Jego dobre występy, młody wiek oraz wysoki potencjał przyciągnęły uwagę wielu czołowych klubów z Europy. Wydawało się, że młody gracz niebawem dołączy do FC Barcelony. Media informowały, że Duma Katalonii bardzo mocno śledzi sytuację Argentyńczyka. Ostatecznie przez problemy z finansowym Fair Play, klub z Hiszpanii zrezygnował z wyścigu o Claudio. W ostatnim czasie na pierwszeństwo wyszedł Manchester City, który równie mocno pragnie sprowadzić piłkarza do swoich szeregów.

Z informacji podanych przez włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano wynika, że obecni mistrzowie Anglii, dogadały się z River Plate i tym samym Clauduio Echeverri zostanie piłkarzem Manchesteru City. Angielski klub zapłaci za ofensywnego pomocnika 25 milionów euro. Argentyńczyk wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 12 milionów euro. Według informacji, 17-latek po zakupie przez City, zostanie wypożyczony do swojego obecnego klubu, gdzie spędzi najbliższy czas. Prawdopodobnie pozostanie w Argentynie przez 6-12 miesięcy.

🚨🔵 Manchester City are closing in on Claudio Echeverri deal! City presented €25m official bid today — value of the release clause.

City and River, discussing best solution on payment terms. Deal will be done.

Claudio will stay at River on loan.

Here we go, coming soon ⏳🇦🇷 pic.twitter.com/L8WjPGu2gy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023