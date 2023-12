Oficjalnie: Ełmas zamienia Serie A na Bundesligę

RB Lipsk potwierdził transfer Elifa Ełmasa z SSC Napoli. Reprezentant Macedonii Północnej przeniesie się do Bundesligi za kwotę dwudziestu pięciu milionów euro.

Elif Ełmas był związany z Napoli od 2019 roku, skąd trafił z tureckiego Fenerbahce. Zawodnik z Macedonii Północnej wystąpił łącznie w 189 spotkaniach drużyny z Stadio Diego Armando Maradona, zdobywając dziewiętnaście bramek. W sezonie 2023/2024 Ełmas rozegrał 16 meczów. W trakcie pobytu w drużynie spod Wezuwiusza, Ełmas zdobył mistrzostwo Włoch oraz Puchar Włoch. Dalszą część trwającej kampanii Macedończyk spędzi natomiast w niemieckim RB Lipsk, który zapłaci neapolitańczykom 25 milionów euro za ten transfer. Pomocnik podpisał z niemieckim klubem kontrakt, który będzie ważny do końca czerwca 2028 roku.

– Przejście do Bundesligi i dołączenie do Lipska to dla mnie spełnienie marzeń. Klub jest znany z wyjątkowego stylu, który gra. Lubią gegenpressing, grają tempem i mają mocny atak. Wszystko to mi odpowiada. Zespół to fajna mieszanka młodych talentów, którzy mogą się rozwinąć, oraz zawodników, którzy wiele doświadczyli i wiele osiągnęli – opowiadał nowy gracz RB Lipsk.

+++ Transfer-Update +++ Eljif #Elmas verstärkt #RB Leipzig ab Januar 2024! Der 24-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 6 für #RBL aufdribbeln: https://t.co/dkIFE1iIEh Herzlich Willkommen bei den… pic.twitter.com/tbSIodtcLo — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 27, 2023

Zmiana barw klubowych nie oznacza, iż Ełmasa zabraknie w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Zespół z Lipska zakwalifikował się bowiem do 1/8 finału Champions League – podobnie jak Napoli. Czwarta siła Bundesligi tego sezonu zmierzy się w nowym roku z Realem Madryt.

Fot. Pressfocus