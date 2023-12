CLOUT MMA 3 – typy bukmacherskie i obstawianie

Fortuna kurs 2.15 CLOUT MMA 3 Tomasz Hajto - Jakub Wawrzyniak 1 Obstaw

Już w ten piątek odbędzie się trzecia edycja CLOUT MMA pod świątecznym szyldem „Santa Clout”. Sławomir Peszko i Lexy Chaplin – to oni piszą nową historię w świecie freak-fightów, ponieważ na rynku pojawił się nowy gracz, czyli federacja Clout MMA, którą wspólnie założyli. Gala odbędzie się już w najbliższy piątek 29 grudnia o godzinie 20:00. Organizacja odwiedzi tym razem Studio Polsat 1600 w Warszawie. Podobnie jak w przypadku innych wydarzeń spod tego szyldu można spodziewać się kompletu widzów. Poznaliśmy już także kompletną kartę walk, która znów jest wypełniona gwiazdami, także tymi ze świata sportu. Zapraszam do zapowiedzi i typów bukmacherskich!

Clout MMA 3 – typy bukmacherskie

Przed nami dziesięć emocjonujących pojedynków, a „truskawką na torcie” będzie starcie dwóch były reprezentantów Polski w piłce nożnej” Tomasz Hajto powalczy z debiutującym Jakubem Wawrzyniakiem. Nie odpuszcza Marcin Najman, który zapowiada, że ciężko znokautuje Adriana Ciosa. Będziemy także świadkami walki innych sportowców: siatkarz Zbigniew Bartman zmierzy się z piłkarzem Błażejem Augustynem. W kobiecym wydaniu zobaczymy Mariannę Schreiber przeciwko Monice Laskowskiej.

Tomasz Hajto – Jakub Wawrzyniak – typy bukmacherskie

Szczerze to jestem trochę zaskoczony wystawionymi kursami na ten pojedynek, bo według bukmacherów to Jakub Wawrzyniak jest faworytem. Tomasz Hajto pozytywnie zaskoczył w swoim debiucie przeciwko Zbigniewowi Bartmanowi. 51-letni zawodnik mierzący 192 centymetry rozpoczął od kopnięć. Bartman był uważny, jakby starał się wybadać rywala. Po chwili Hajto trafił kombinacją lewy-prawy i ruszył do przodu. Były siatkarz uniknął kolejnych ciosów, złapał rywala w klinczu, gdzie trafił kilkoma uderzeniami w korpus, po czym docisnął Hajtę do siatki. Obaj byli już mocno zmęczeni. Bartman trafił podbródkowym, po którym Hajto ratował się ucieczką, łapiąc oddech. Przed końcem rundy zdążył jednak trafić także mocnym prawym. W drugiej rundzie niestety Tomek przegrał przez duszenie, ale zrobił naprawdę bardzo pozytywne wrażenie, wyprowadzając ciosy, a jego koordynacja wyglądała nieźle. Jakub Wawrzyniak debiutuje i nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć na jego temat. Jest starszy od poprzedniego rywala „Gianniego”, nieco gorzej zbudowany i siłowo również ustępuje byłemu siatkarzowi. Moim zdaniem zwycięstwo Tomasza Hajty.

Wojciech Sobierajski – Grzegorz Szulakowski – typy bukamcherskie

Może to być jeden z najbardziej wyrównanych pojedynków na tej gali. Obu zawodników dzieli zaledwie dwa lata, popularny „Szuli” waży o 4 kilogramy więcej, ma większe doświadczenie w klatce, bo stoczył już siedemnaście walk. Ale Wojciech Sobierajski zaczął od dwóch wygranych swoją przygodę i jest o 10 centymetrów wyższy od swojego rywala. Tutaj będzie formuła bokserska, dlatego to też może być ważny argument po jego stronie. Już w poprzednim starciu przeciwko Piotrowi Pająkowi pokazał, że w stójce potrafi się bić. Moim zdaniem starcie odbędzie się na pełnym dystansie, więc powyżej 2.5 rundy.

Clout MMA 3 – karta walk

Walka wieczoru

Tomasz „Gianni” Hajto vs. Jakub Wawrzyniak (K-1, małe rękawice)

Karta główna

Denis Labryga vs. Natan „Bóg Estetyki” Marcoń

Marcin „Cesarz” Najman vs. Adrian Cios (MMA)

Denis „Bad Boy” Załęcki vs. Natan „Bóg Estetyki” Marcoń *

Denis „Bad Boy” Załęcki vs. Patryk „Wielki Bu” Masiak (K-1, małe rękawice)

Zbigniew Bartman vs. Błażej Augustyn (MMA)

Wojciech „Rekordzista” Sobierajski vs. Grzegorz „Szuli” Szulakowski (Boks, małe rękawice)

Marianna Schreiber vs. Monika Laskowska (K-1, małe rękawice)

Karta wstępna

Marcin Siwy vs. Wasyl „Vasyl” Hałycz (Boks, małe rękawice)

Mateusz „Mavs” Szczypior i Krystian „Świstak” Bajor vs. Marcin Szwed i Fabian „Banersky” Baner (K-1, małe rękawice)

*Po walce Denisa Załęckiego z Patrykiem Masiakiem, lekarze podejmą decyzję czy „Bad Boy” może stoczyć kolejne starcie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zawalczy on z Natanem Marconiem w formule MMA na dystansie 3×3 minuty.

Gdzie oglądać Clout MMA 3

Aby obejrzeć galę Clout MMA 3 musisz wykupić dostęp PPV na stronie: https://cloutmma.tv Dostępne są dwa pakiety: w jakości 720p za 34,99 zł i 1080p FULL HD za 39,99 zł.

Fot. YouTube Clout MMA