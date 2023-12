Młody piłkarz Śląska Wrocław na celowniku Fiorentiny

Karol Borys postrzegany jest jako zawodnik ze sporym potencjałem. 17-latek wzbudza zainteresowanie klubów Serie A. Jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk w programie ”Meczyki.pl”, młody gracz Śląska Wrocław jest bardzo bliski dołączenia do Fiorentiny.

Utalentowany piłkarz Śląska Wrocław może zasilić szeregi Fiorentiny

Karol Borys jest wychowankiem Śląska Wrocław. Młody pomocnik, jak do tej pory, rozegrał w PKO BP Ekstraklasie 10 spotkań. Trzy z nich dołożył w obecnym sezonie. Piłkarz postrzegany jest jako spory talent, dzięki czemu wzbudził zainteresowanie swoją osobą klubom z ligi włoskiej. 17-latek bardzo uważnie obserwowany był przez AS Romę. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, najbardziej prawdopodobna jest jednak przeprowadzka do Fiorentiny. Według podanej informacji, ofensywny gracz miałby trafić do klubu Serie A za około 700 tysięcy euro. Portal Transfermakt wycenia piłkarza na 1.000.000 euro.

,,Karol Borys jest bliski transferu do Fiorentiny. Słyszę, że ta na razie oferuje niewielkie jak na skalę talentu pieniądze – ok. 700 tysięcy euro. Trochę się nie szanujemy, jeśli ten piłkarz odejdzie za taką kwotę. Chłopak z Czarnogóry, Vasilije Adzić, ten sam rocznik co Borys, idzie do Juventusu za 5,5 miliona euro i zostaje w klubie do końca sezonu. Borysa na razie hamuje jego fizyczność” – powiedział Tomasz Włodarczyk.

,,Oprócz Fiorentiny w ostatnim czasie o Borysa pytała AS Roma. Więc talent jest bardzo duży” – dodał dziennikarz.

Jak spisuje się Fiorentina w obecnym sezonie?

W zeszłym sezonie Fiorentina w Serie A zajęła 8. miejsce na koniec sezonu. Drużyna dotarła do finału Ligi Konferencji Europy, gdzie uległa West Hamowi United 1:2. W obecnych rozgrywkach, klub z Florencji znajduje się na 5. pozycji w swojej rodzimej lidze. Włoska ekipa zajęła pierwsze miejsce w grupie Ligi Konferencji Europy.