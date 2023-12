Michał Kucharczyk może zagrać w polskiej lidze

Michał Kucharczyk niedawno rozwiązał swój kontrakt z uzbekistańskim, Pakhtakorem. 32-latek podczas swojego pobytu w Ekstraklasie rozegrał 349 meczów dla Legii Warszawa. Niewykluczone, że piłkarz niedługo ponownie będzie mógł zakładać koszulkę Legionistów, tym razem jednak dla drużyny rezerw z III poziomu rozgrywkowego w Polsce.

Michał Kucharczyk może znów wystąpić na polskich boiskach

Michał Kucharczyk tego lata opuścił Pogoń Szczecin i dołączył do ekipy Pakhtakoru. Piłkarz odgrywał znikomą role w nowej drużynie, przez co zdecydował się na rozwiązanie kontraktu z uzbekustańskim klubem. Gracz głownie kojarzony jest z występami dla Legii Warszawa. Kucharczyk znajduje się na czwartym miejscu pod względem największej ilości rozegranych spotkań dla stołecznej ekipy. 32-latek wystąpił w 349 meczach, w których strzelił 71 goli i zaliczył 58 asyst. Po powrocie do kraju, media nieustannie łączyły Kucharczyka z Wojskowymi. Wiele wskazuje na to, że ponownie zobaczymy skrzydłowego w barwach Legionistów, tym razem jednak w drużynie rezerw, która rozgrywa swoje mecze na poziomie III ligi.

Trener stołecznego klubu, Piotr Jacek, na łamach Legia.net potwierdził doniesienia mediów. ,,Rozmawiałem z Michałem. Odłożyliśmy temat na styczeń, więc można powiedzieć, że rozważa taką opcję. Zobaczymy, co się wydarzy. Ostatnio grał daleko od domu, kiedyś był częścią „Wojskowych”, płynie w nim legijna krew, wie o naszym zainteresowaniu, ale ma też inne propozycje. To, czy będzie chciał nam pomóc w awansie do II ligi, w dużej mierze będzie zależało od niego” – powiedział szkoleniowiec.

Michał Kucharczyk podczas swojego pobytu w Legi Warszawa może pochwalić się wieloma sukcesami. Skrzydłowy wraz z Wojskowymi 5-krotnie wygrywał tytuł mistrzowski Ekstraklasy oraz 6 razy triumfował w Pucharze Polski.

Fot. PressFocus