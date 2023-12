Hugo Lloris prowadzi rozmowy z klubem MLS

Hugo Lloris wielkimi krokami zbliża się do zakończenia piłkarskiej kariery. Bramkarz już od dłuższego czasu nie odgrywa kluczowej roli w Tottenhamie. Wydawało się, że golkiper tego lata opuści drużynę Kogutów. Ostatecznie gracz pozostał w zespole Premier League. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Francuz rozpoczął rozmowy z Los Angeles FC i niebawem może przenieść się do MLS.

Hugo Lloris dołączył do Tottenhamu w 2012 roku z Lyonu za 12,6 milionów euro. Bramkarz bardzo ceniony był za swoje występy w zespole Premier League i postrzegany był jako jeden z najlepszych golkiperów w lidze angielskiej. 37-latek podczas swojej 11-letniej kariery spędzonej w Tottenhamie wystąpił w 444 meczach, co plasuje go na trzeciej pozycji, zawodników z największą ilością rozegranych gier dla Kogutów.

Równie ważną postacią, Hugo Lloris, był dla swojej kadry narodowej. Dla reprezentacji Francji zagrał w 145 meczach, dzięki czemu jest rekordzistą pod względem występów dla Trójkolorowych. Bramkarz, z racji swojego wieku, nieubłaganie zbliża się do zakończenia piłkarskiej kariery. W obecnym sezonie nie rozegrał jeszcze żadnego meczu, a podstawowym bramkarzem w ekipie Kogutów jest Vicario Guglielmo. Tego lata wydawało się, że 37-latek odejdzie z Tottenhamu. Ostatecznie jednak golkiper pozostał w klubie. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Hugo Lloris, rozpoczął rozmowy z Los Angeles FC w sprawie transferu. Koguty wyraziły zgodę na opuszczenie klubu przez bramkarza i wiele wskazuje na to, że niebawem, Francuz, zasili szeregi drużyny Major Soccer League.



🚨🇺🇸 LAFC are advancing in talks to sign Hugo Lloris from Tottenham, deal being discussed on player side but MLS move considered concrete as @pokeefe1 called.

Spurs already gave the green light, it’s up to Lloris. pic.twitter.com/vUTKOgoE8X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2023