Włoska federacja nie pozwoli klubom na grę w Superlidze

Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, projekt Superligi ponownie odżył. Kolejne zespoły deklarowały jednak, że nie wezmą w niej udziału. Stanowcze stanowisko postawiła w tej sprawie Serie A, która nie pozwoli swoim klubom na grę w Superlidze.

Przez długi czas było o Superlidze ciszej, ale po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ponownie zrobiło się głośno o tym projekcie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że przepisy FIFA i UEFA o zakazie gry w innych rozgrywkach, są niezgodne z prawem, ponieważ naruszają swobodę konkurencji. Z projektu Superligi zaczęły wycofywać się kolejne kluby i na ten moment monopol wciąż pozostaje niezagrożony.

Włoska federacja nie chce, aby jej kluby brały udział w Superlidze. Grozi nawet wykluczeniem z rozgrywek Serie A. Taki przepis ma obowiązywać od sezonu 2024/2025. Gdyby się nad tym zastanowić, to jest to przepis niezgodny z wyrokiem w sprawie Superligi.

🚨🇮🇹 Italian Federation FIGC decided to approve clause to prohibit access to the Super League to Italian clubs.

FIGC will not allow to join any competition other than Uefa, Fifa and FIGC ones.

⛔️ If any club joins Super League, it will be excluded from Serie A 2024/2025. pic.twitter.com/FtUcY8saJK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2023