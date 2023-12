Jack Grealish okradziony na ponad milion funtów

Złodzieje dają się we znaki piłkarzom, co jakiś czas można usłyszeć o tym, że jakiś czołowy zawodnik został okradziony. Tym razem padło na Jacka Grealisha. Gdy Anglik rozgrywał mecz z Evertonem, jego dom został obrabowany.

Złodzieje nie dają spokoju piłkarzom. Ofiarą przestępców padł tym razem Jack Grealish. Anglik w ramach 19. kolejki Premier League grał z Evertonem. Nie mógł jednak zbyt długo cieszyć się ze zwycięstwa, ponieważ okazało się, że w trakcie trwania spotkania, jego dom został okradziony.

🚨 Jack Grealish’s house was burgled on Wednesday night when he was playing against Everton. The thieves stole £1 million worth of watches and jewellery. 👀

