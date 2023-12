Lindsay Rose odszedł z Legii Warszawa

Legia Warszawa poinformowała o zakończeniu współpracy z Lindsayem Rose. Współpracę zakończono za porozumieniem stron. Reprezentant Mauritiusu zagrał w tym sezonie tylko w jednym ligowym meczu.

Legia Warszawa zakończyła współpracę z Lindsayem Rose

To już oficjalnie, Legia Warszawa zakończyła współpracę z Lindsayem Rose. Rozwiązano umowę przy porozumieniu stron. Miał on być piłkarzem wicemistrza do końca obecnego sezonu. Wcześniejsze zakończenie kontraktu jest przyczyną słabszej dyspozycji i zainteresowania ze strony Arisu Saloniki. To właśnie z tej drużyny przyszedł do Legii Warszawa.

Po 2,5 roku spędzonych w stołecznym klubie Lindsay Rose odchodzi z Legii Warszawa. Zawodnik rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Lindsay, dziękujemy Ci za grę z „eLką” na piersi i życzymy powodzenia w dalszej karierze. Więcej ➡️ https://t.co/wOsNqGB73y pic.twitter.com/lomU4k2fgH — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) December 29, 2023

Stracona połowa sezonu

Lindsay Rose w Legii Warszawa grał przez 2,5 roku. Reprezentant Mauritiusu miał solidne dwa pierwsze sezony, choć po byłym graczy między innymi Lyonu czy Lorient, można było spodziewać się więcej. Obecnego sezonu z pewnością nie może zaliczyć do udanych. Rozegrał w Ekstraklasie tylko jeden mecz – wchodząc w końcówce rywalizacji z Koroną Kielce. Zdecydowanie częściej występował w barwach rezerwowej drużyny Legii, która gra na co dzień w III lidze.

Fot. Pressfocus