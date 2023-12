Oficjalnie: Janusz Niedźwiedź został trenerem Ruchu Chorzów

Janusz Niedźwiedź pozostawał bezrobotny od września. Wówczas zakończył pracę w Widzewie Łódź. Szkoleniowiec niedawno łączony był z posadą trenera w Cracovii. W piątek beniaminek PKO BP Ekstraklasy oficjalnie potwierdził, że Janusz Niedźwiedź został trenerem Niebieskich.

Janusz Niedźwiedź został trenerem Ruchu Chorzów

Janusz Niedźwiedź rozpoczął pracę w Widzewie Łódź w 2021 roku. Wraz z Widzewem awansował do Ekstraklasy. Trener na początku obecnego sezonu został zwolniony z klubu z Łodzi i od tego momentu pozostawał bezrobotny. Niedawno media łączyły Niedźwiedzia z posadą szkoleniowca w Cracovii. Obecny trener Pasów, Jacek Zieliński, nie cieszy się największym zaufaniem ze strony władz klubu, przez co pojawiały się spekulację, że Janusz Niedźwiedź może zastąpić Zielińskiego. Ostatecznie były szkoleniowiec Widzewa zdecydował się na rozpoczęcie pracy w Ruchu Chorzów.

Beniaminek PKO BP Ekstraklasy nie spisuje się najlepiej. Drużyna znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Zespół zanotował tylko jedno zwycięstwo w trakcie trwania obecnego sezonu i ma na swoim koncie zaledwie 13 punktów. Klub do 15. w tabeli Warty Poznań, traci sześć punktów. W listopadzie z posadą trenera Niebieskich pożegnał się Jarosław Skrobacz. W jego miejsce tymczasowo wszedł Jan Woś. Władze drużyny z Chorzowa zdecydowały się podjąć współprace z Januszem Niedźwiedziem i to on ma pomóc Niebieskim utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie.

Janusz Niedźwiedź nowym trenerem Ruchu 🔵⚪️ Więcej ➡️ https://t.co/aJ7tLv2h5C pic.twitter.com/FWKYU9O5B3 — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) December 29, 2023

Nowy szkoleniowiec Ruchu Chorzów cieszy się z możliwością pracy w nowym klubie i zdaje sobie sprawę z pracy jaka go czeka. ,,Dziękuję Klubowi za zaufanie. Być częścią historii Ruchu to wielka nobilitacja, ale też odpowiedzialność. Do zobaczenia na stadionie” – powiedział Niedźwiedź. Szkoleniowiec związał się z Niebieskimi kontraktem do czerwca 2025 roku.

Fot. PressFocus