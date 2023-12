Carlo Ancelotti zostanie na dłużej w Realu Madryt

Carlo Ancelotti jest trenerem Realu Madryt od 2021 roku. Od dłuższego czasu w mediach przewijała się informacja, że włoski szkoleniowiec po zakończeniu obecnego sezonu obejmie posadę selekcjonera reprezentacji Brazylii. Medialne spekulacje na dobre zostały ucięte w piątek, ponieważ jak poinformował klub ze stolicy Hiszpanii, Carlo Ancelotti przedłużył kontrakt z zespołem do 2026 roku.

Carlo Ancelotto zostanie w Realu Madryt do 2026 roku

Carlo Ancelotii w lipcu 2021 roku został trenerem Realu Madryt. Włoski trener spisał się fantastycznie na swoim stanowisku, ponieważ już w pierwszym sezonie, razem z drużyną Królewskich sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii oraz zwyciężył w Lidze Mistrzów. Nie jest to pierwszy pobyt Włocha w hiszpańskim klubie, ponieważ prowadził on Królewskich w latach 2013-2015. Wówczas również triumfował w Champions League i La Liga. Ancelotii postrzegany jest jako jeden z najlepszych trenerów w historii. Od dłuższego czasu w mediach przewijała się informacja, że 64-latek po zakończeniu obecnych rozgrywek przejmie reprezentację Brazylii. Jak się okazuje nie były to prawdziwe informacje, ponieważ w piątek Real Madryt oficjalnie ogłosił, że Włoch związał się z drużyną do 2026 roku.

🚨⚪️ BREAKING: Carlo Ancelotti has signed new deal at Real Madrid valid until June 2026. pic.twitter.com/MXcdpP0ZHl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2023

Carlo Ancelotti – trener z sukcesami

Carlo Ancelotti podczas swojej trenerskiej kariery trenował wiele klubów z światowego topu. Włoski trener oprócz Realu Madryt prowadził między innymi: AC Milan, Juventus Turyn, Paris Saint-Germian, Chelsea oraz Bayern Monachium. Oprócz sukcesów z drużyną Królewskich, szkoleniowiec może pochwalić się mistrzostwem: Anglii, Francji, Włoch, Niemiec. Puchary krajów zdobywał również we Włoszech i Anglii. W Champions League triumfował również dwukrotnie z AC Milanem.

Jak spisuje się Real Madryt w obecnym sezonie?

Real Madryt może zaliczyć obecny sezon do udanych. Królewscy w La Liga zajmują pierwsze miejsce. Mają tyle samo punktów co Girona. W Champions League z kompletem punktów wygrali grupę. Rywalem stołecznego klubu w fazie pucharowej będzie – RB Lipsk