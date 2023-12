Fernando odchodzi z Sevilli. Planowany powrót do Brazylii

Fernando postanowił rozwiązać kontrakt z Sevillą, który wiązał Brazylijczyka z klubem do końca czerwca 2024 roku. 36-letni defensywny pomocnik zamierza wrócić do swojego rodzimego kraju, by tam prawdopodobnie spędzić swoje ostatnie lata piłkarskiej kariery.

Powrót do Brazylii na zakończenie kariery

Zawodnik z Kraju Kawy spędził cztery lata w Sevilli, rozgrywając w barwach drużyny z Estadio Ramon Sanchez Pisjuan 111 meczów w La Liga oraz zdobywając osiem goli. W Hiszpanii Fernando dwukrotnie wygrał z Sevillą Ligę Europy – w 2020 oraz 2023 roku. Wcześniej defensywny pomocnik reprezentował barwy również między innymi FC Porto, skąd trafił do Manchesteru City. W barwach The Citizens Fernando spędził trzy lata, po których przeniósł się do tureckiego Galatasaray na dwa sezony.

Klub z Andaluzji wystosował oficjalny komunikat informujący o zakończeniu współpracy z Fernando, lecz decyzja o rozwiązaniu umowy jest z inicjatywy samego Brazylijczyka. Pierwotnie pomocnik miał zostać w Sevilli do końca czerwca przyszłego roku, lecz poprosił włodarzy o odejście sześć miesięcy wcześniej. Argumentem Fernando jest chęć kontynuowania swojej kariery w Brazylii.

𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 🐙

𝗦𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝘁𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 ❤️ pic.twitter.com/i1oq8k2Gsl — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 29, 2023

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, z jakim klubem z Ameryki Południowej zwiąże się Fernando po zakończeniu współpracy z Sevillą.