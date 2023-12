Maciej Żórawski w przeszłości występował w barwach Wisły Kraków. Były gracz Białej Gwiazdy w rozmowie z portalem ”Meczyki.pl” wypowiedział się na temat nowego szkoleniowa klubu z Krakowa.

Niedawno informowaliśmy, że nowym trenerem Wisły Kraków został Albert Rude. Maciej Żórawski nie krył swojego zaskoczenia, gdy dowiedział się o danie szansy Hiszpanowi na stanowisku szkoleniowca Białej Gwiazdy.

,,Jestem zdziwiony. Albo może inaczej… Ja wiem, że teraz jest moda, żeby dawać szansę nieznanym, młodym trenerom. Ale byłem zdziwiony ze względu na CV i to że to trener jeszcze bez dokonań. To nie poziom Ekstraklasy, ale klub, który bardzo mocno o nią aspiruje. Nie jest to projekt, na którego budowanie i w ogóle rozeznanie jest dużo czasu” – powiedział Żórawski.

Był zawodnik Wisły zwraca uwagę, że Rude nie miał żadnej styczności z polską piłką, jednak może pozytywnie wpłynąć na graczy z Hiszpanii.

,,Przychodzi człowiek, który przede wszystkim nie miał żadnej styczności z polską piłką. Są hiszpańscy piłkarze, okej, ale druga połowa drużyny to polscy zawodnicy. Do nich też trzeba trafić. Oczywiście tu dochodzimy do tego, że w sztabie będzie Mariusz Jop. Nie wiemy jak będzie współpracował sztab. Być może wiele rzeczy będzie wychodziło od niego, skoro zadziałało w tych trzech meczach” -skomentował 47-latek.

Żórawski nie wyobraża sobie sytuacji, w której Wisła Kraków nie awansuje do PKO BP Ekstraklasy. Zdaniem dawnego napastnika, Biała-Gwiazda posiada ogromny potencjał w drużynie.

,,Nie wiem jaka miałaby być przyszłość Wisły bez awansu. To natężenie presji jest bardzo duże. Porażka z Puszczą Niepołomice była wstrząsem i teraz będą chcieli za wszelką cenę uniknąć baraży, bo wiedzą, jak to może się skończyć. Patrząc na to jak jest spłaszczona tabela, to wszystko jest możliwe. W tej lidze będzie jeszcze sporo zwrotów sytuacji. Wisła potencjał, żeby skończyć na pierwszym czy drugim miejscu. Tylko widzę dużą chwiejność formy. Potrafią zagrać świetne zawody, żeby w kolejnych dwóch meczach pokazać przeciętność. Zwłaszcza Hiszpanie. Nie widzę tu aż takiej siły, żeby być przekonanym o awansie” – stwierdził był reprezentant Polski.