Wojciech Szczęsny zostanie na dłużej w Juventusie?

Wojciech Szczęsny został bramkarzem Juventusu Turyn latem 2017 roku. Polak trafił wówczas z Arsenalu za 18 milionów euro. Golkiper od początku swojej przygody z Białą Damą zbierał dobre recenzje za swoje występy. Bramkarz wraz z Juventusem trzy razy zdobył mistrzostwo Serie A, dwa razy Puchar Włoch oraz dwa razy Superpuchar Włoch. Kontrakt Szczęsnego z drużyną z Turynu obowiązuje do czerwca 2025 roku. W ostatnim czasie media spekulowały, że władze Juventusu rozważają sprowadzenie młodszego bramkarza, który w przyszłości mógłby zastąpić 33-latka miedzy słupkami zespołu z Serie A. Jak donosi Nicolo Schira, Juventus Turyn rozpoczął rozmowy z Wojciechem Szczęsnym w sprawie przedłużenia jego aktualnej umowy, który będzie obowiązywał do 2026 roku.

