Cracovia robi porządki. Kolejne dwa nazwiska skreślone

Cracovia intensywnie pracuje nad kadrą drużyny na nowy rok kalendarzowy. Na liście transferowej znalazło się pięciu graczy Pasów pod koniec 2023 roku. Dzisiaj poznaliśmy kolejnych dwóch piłkarzy, którzy mogą szukać nowego pracodawcy.



Cracovia robi czystki

Obecny sezon nie jest łatwy dla Cracovii w kontekście rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie. Pasy zajmują 13. miejsce w ligowej klasyfikacji, lecz mają tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Kibicom nastroje mógł poprawić wygrany mecz z Legią Warszawa na zakończenie 2023 roku. Działacze klubu z Małopolski mają jednak świadomość, że potrzebne są porządki i wzmocnienia, żeby z powodzeniem walczyć o utrzymanie w ekstraklasie.

Do inauguracji w PKO BP Ekstraklasie w 2024 roku pozostał nieco ponad miesiąc. Cracovia przystąpi do niej z licznymi zmianami w kadrze. Już przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego na liście transferowej zostali umieszczeni: Jakub Gut, Sylwester Lusiusz, Kamil Ogorzały, Robert Ożóg i Michał Stachera. Nie są to bynajmniej wiodący zawodnicy pierwszego składu drużyny. Najwięcej spotkań w PKO BP Ekstraklasie spośród wymienionej piątki zaliczył w bieżących rozgrywkach Ogorzały. Ma jednak raptem dwa mecze i zaledwie 13 minut (cztery minuty z Widzewem Łódź oraz dziewięć z Pogonią Szczecin).

Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że grono piłkarzy wystawionych na transferową listę powiększyło się o dwa nazwiska. Zielone światło w kontekście poszukiwania nowego pracodawcy otrzymali również Kacper Jodłowski i Patryk Zaucha. W PKO BP Ekstraklasie spędzili na boisku odpowiednio 24 oraz… dwie minuty. Jeśli Zaucha nie opuści Cracovii w trakcie zimowego okienka, będzie mógł odejść z klubu latem na zasadzie wolnego transferu.



ℹ️ Kacper Jodłowski i Patryk Zaucha znaleźli się na liście transferowej. #rundawiosenna pic.twitter.com/SthKfRkgDl — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) January 2, 2024

Cracovia pracuje również nad wypożyczeniem do innych klubów takich zawodników: Oskara Wójcika, Macieja Mrozika oraz Oliwiera Hyla. Cała trójka nie zagrała w ani jednym meczu Ekstraklasy w tym sezonie. Pasy muszą poszukać klubów, które dadzą ich piłkarzom szansę regularnej gry do końca tego sezonu. Cracovia zajmuje obecnie 13. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Po przerwie zimowej zmierzy się z Radomiakiem Radom 10 lutego.