Sergio Reguilon powróci do Tottenhamu

Tego lata Sergio Regulion został wypożyczony z Tottenhamu do Manchesteru United. Wpływ na to miały liczne kontuzje w obronie. Niedawno do składu wrócił Luke Shaw i wiele wskazuje na to, że bliski powrotu jest Tyrell Malacia. Dlatego klub z Manchesteru zdecydował się skrócić wypożyczenie Hiszpana dzięki specjalnej klauzuli.

Manchester United na starcie sezonu miał spore problemy na lewej stronie obrony. Luke Shaw oraz Tyrell Malacia zmagali się z urazami. Z powodu nieurodzaju na boku defensywy, klub zdecydował się na wypożyczenie Serio Reguliona z Tottenhamu. Hiszpan tylko kilka razy wyszedł w podstawowym składzie – cztery razy w lidze, dwa razy w Champions League i raz w Lidze Mistrzów. Ostatnio jednak nie było dla niego miejsca w pierwszej jedenastce i siedział głównie na ławce albo zaliczał tzw. „ogony”.

Patrząc na całościową liczbę minut (653), Reguilon zajmował w United odległe 18. miejsce. Pewnie miałby tych minut więcej, ale w momencie, gdy akurat wywalczył skład, to nabawił się kontuzji ścięgna podkolanowego. Wtedy Manchester United miał kontuzjowanych aż trzech lewych obrońców. To wtedy zdarzył się taki personalny dramat po lewej stronie tej formacji, że występował tam z konieczności … Sofyan Amrabat. Reguilon wrócił szybciej niż zakładano, bo nie po dwóch miesiącach pauzy, tylko po jednym, ale nie wypracował na nowo zaufania u Erika ten Haga.

Do podstawowego składu wrócił przede wszystkim Luke Shaw, który jest opcją na lewej obronie bądź na środku. Coraz bliżej powrotu do gry jest Tyrell Malacia, co sprawi, że 27-letni obrońca będzie miał jeszcze większe problemy, żeby załapać się do podstawowego składu albo i nawet meczowej 18. Tym bardziej, że niczym nie zachwycał i nie zanotował ani jednej asysty, a to przecież dość ofensywnie grający obrońca. Tottenham, Manchester United oraz sam piłkarz zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrót gracza do zespołu „Kogutów”. Czy tam będzie miał większą szansę na grę od pierwszych minut? Patrząc na grę Udogiego – bardzo wątpliwe…

🚨 EXCL: Sergio Reguilon is rejoining Tottenham Hotspur from Manchester United. Season-long loan included break clause for left-back to return in January & #MUFC have activated that option (always minded to do so). 27yo played 12 games @TheAthleticFC #THFC https://t.co/vOsC8tmGlO — David Ornstein (@David_Ornstein) January 2, 2024

Reguilon ponownie wypożyczony?

Sergio Regulion trafił do Tottenhamu w 2020 roku za aż 30 milionów euro z Realu Madryt. Hiszpan nie potrafi na długo zagrzać miejsca w zespole „Kogutów”. W 2022 roku został wypożyczony do Atletico Madryt, a obecny sezon to wspomniana krótka przygoda z Manchesterem United. Wiele wskazuje na to, że obrońca ponownie trafi do innego zespołu na zasadzie wypożyczenia. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, zainteresowanie Regulionem przejawiają kluby Premier League oraz Borussia Dortmund.

🚨⚪️ Sergio Reguilón, expected to leave Spurs again during the January transfer window as he wants to play regularly. Loan options being considered; there’s interest from Premier League clubs after Borussia Dortmund added him to their list in December. Race remains open. pic.twitter.com/HPm88YVLnV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024

Fot. PressFocus