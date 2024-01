Piłkarz Legii rozwiązał kontrakt

Legia Warszawa robi kadrowe porządki. Warszawski klub niedawno informował, że zakończył współpracę z Lindsay’em Rose. Teraz z drużyną, za porozumieniem stron, pożegnał się kolejny piłkarz.

Piłkarz Legii Warszawa odchodzi z klubu

Przed startem sezonu 2022/23 Legia Warszawa zakontraktowała Roberta Picha, któremu skończyła się umowa ze Śląskiem Wrocław. Słowak przykuł uwagę skautów po tym, jak rozegrał przyzwoity sezon w zespole z Wrocławia. Właściwie to Robert Pich jest głównie kojarzony w Polsce ze Śląskiem, a za kilka lat mało kto będzie pamiętał, że trafił do Legii. Ofensywny pomocnik w sezonie 2021/22 w 39 spotkaniach strzelił 11 goli i zaliczył jedną asystę. Po przenosinach do stołecznej ekipy nie spisywał się już tak dobrze, jak miało to miejsce w Śląsku. Zawodnik wystąpił w 19 meczach, gdzie bardzo często meldował się na murawie dopiero w roli zmiennika. Jego dorobek to zaledwie jedna asysta.

Przed startem obecnych rozgrywek trafił do drużyny rezerw Legii Warszawa, która rozgrywa swoje mecze na poziomie III ligi. Pich w zespole rezerw wystąpił w 12 spotkaniach, gdzie strzelił pięć goli i asystował trzy razy. Nie był tu jednak sprowadzany po to, żeby błyszczeć w rezerwach. Takie wyniki nie przekonały jednak trenera ”Wojskowych”, Kosty Runjaicia, żeby przywrócił Słowaka do pierwszej drużyny. Legia poinformowała, że Robert Pich po półtora roku spędzonym w klubie, rozwiązał swój kontrakt za porozumieniem stron. Obecnie nie wiadomo gdzie 35-latek będzie kontynuował karierę.

Po 1,5 roku spędzonym w stołecznym klubie Robert Pich odchodzi z Legii Warszawa. Zawodnik rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Robert, dziękujemy Ci za grę z „eLką” na piersi i życzymy powodzenia w dalszej karierze. Więcej➡️https://t.co/jHcMAsrwfh pic.twitter.com/twUfrJtBbU — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) January 4, 2024

Aktualnie „Legioniści” przygotowują się do drugiej części sezonu. Pierwszy mecz rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie rozegrają 9 lutego z Ruchem Chorzów.

Fot. Press Focus