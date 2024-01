Rozchwytywany piłkarz Bayeru nie odejdzie…

Dla Bayeru Leverkusen jest to doskonały sezon. Na razie nie przegrał nawet jednego meczu! Jedną z bardziej wyróżniających się postaci w zespole ”Aptekarzy” jest od dłuższego czasu Jeremie Frimpong. Latem o Holendra pytały kluby bijące się o najwyższe cele. Zimą temat transferu powrócił. Jak informuje Fabrizio Romano, aktualny lider ligi niemieckiej, nie ma jednak najmniejszego zamiaru pozbywać się swojego piłkarza. Jest misja do zrobienia! Misja – mistrzostwo.

Jeremie Frimpong trafił na BayArena w styczniu 2021 roku. Wychowanek Manchesteru City kosztował ”Aptekarzy” 11 milionów euro. Od sezonu 2021/22 stał się podstawowym graczem drużyny i regularnie występuje od pierwszego gwizdka. Holender z roku na rok zalicza ogromny progres. W poprzednim sezonie zakończył rozgrywki z dziewięcioma golami i 10 asystami w 48 grach. W obecnym doskonale radzi sobie w roli prawego wahadłowego. Zagrał 22 mecze, strzelił siedem bramek i zanotował 10 asyst. Tak więc trzeba przyznać, że są to znakomite liczby, jak na piłkarza który występuje w linii obrony. Frimpong w przeszłości grał jako skrzydłowy, więc bardziej ofensywna rola mu odpowiada.

Tak dobra postawa nie umknęła uwadze klubów, które przyzwyczaiły nas, że co roku biją się o najwyższe cele. Tego lata w mediach pojawiały się spekulacje o zainteresowaniu 23-latkiem ze strony między innymi: Realu Madryt, Manchesteru United, czy Bayernu Monachium. Piłkarz ostatecznie nie opuści jednak Bayeru.

Xabi Alonso w obecnym sezonie wyniósł ”Aptekarzy” na najwyższy poziom. Drużyna zajmuje pozycję lidera w Bundeslidze oraz z kompletem punktów wygrała grupę w Lidze Europy. Swojego rywala w Europie poznają dopiero w 1/8 finału rozgrywek. Realna szansa na triumf w Bundeslidze oraz Lidze Europy, spowodowały, że Bayer nie ma najmniejszego zamiaru pozbywać się młodego obrońcy, który jest jednym z głośniejszych nazwisk podczas zimowego okienka transferowego. Potencjalni nabywcy będą mogliwrócić do zapytań o Frimponga latem. Wtedy to będzie obowiązywała jego klauzula odejścia, która wynosi 40 milionów euro.

🇳🇱 Understand Bayer Leverkusen stance on Jeremie Frimpong is very clear: no intention to sell Dutch RB or any other player in January.

Top clubs want Frimpong but it’s one for June as €40m release clause will become active in the summer.

The clause is NOT valid in January. pic.twitter.com/QsyU3O67WJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024