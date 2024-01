Ivan Toney nie zostanie sprzedany w styczniowym okienku transferowym przez Brentford, potwierdza Thomas Frank. Wcześniej mówiło się nawet o 100 milionach funtów za napastnika. Arsenal i Chelsea prawdopodobnie obejdą się smakiem.

Menedżer popularnych „pszczół” Thomas Frank podkreślił, że tylko „niewiarygodna cena” mogłaby skłonić go do sprzedania swojej gwiazdy tej zimy. W odpowiedzi na pytanie, czy Toney pozostanie w Brentford w lutym, powiedział:

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Jest zawodnikiem Brentford. Brakuje nam kilku ofensywnych graczy. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy go sprzedać i chciałbym go mieć na dłużej. Jeżeli kiedykolwiek miałbym dać swoją rekomendacje, a nie zależy to ode mnie, tylko od Phila Gilesa (dyrektor sportowy) albo Matthew Benhama (właściciel), to musiałaby to być niewiarygodnie wysoka cena. Więc on tu zostanie.