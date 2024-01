Zapowiedź sportów zimowych 05.01 – 07.01

W piątek 5 stycznia rozpocznie się kolejny weekend ze zmaganiami zimowych w Pucharze Świata. Jest to okazja do śledzenia poczynań naszych reprezentantów. Poza rywalizacjami o Turniej Czterech Skoczni czy Tour de Ski, będzie można oglądać Polaków w biathlonie czy biegach narciarskich. Sprawdź zapowiedź weekendu ze sportami zimowymi, które odbędą się 5 - 7 stycznia.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 5 – 7 stycznia

Skoki narciarskie

W piątek rozpoczną się kwalifikacje do ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Skoczkowie będą rywalizować na skoczni w Bischofshofen. Poprzedni konkurs był dla naszych reprezentantów dosyć udany i coraz bliżej im do uplasowania się w czołowej dziesiątce. Skoczkowie będą rywalizować w systemie KO, a wszystkie niezbędne informacje na temat Turnieju Czterech Skoczni znajdziesz w osobnym artykule, przygotowanym przy współpracy z ORLEN:

W piątek o 16:30 rozpoczną się kwalifikacje do ostatniego konkursu 72. Turnieju Czterech Skoczni. Odbędą się one w austriackim Bischofshofen. Kwalifikacje zadecydują nie tylko o tym, kto weźmie udział w konkursie, ale także o rywalizujących parach. W sobotę o 16:30 odbędzie się pierwsza seria konkursu indywidualnego. Rywalizacja o końcowy triumf jest niezwykle ciekawa. W klasyfikacji TCS prowadzi Kobayashi z przewagą 4.8 punktu nad Wellingerem. Najlepszy z Polaków – Kamil Stoch, plasuje się na 15. pozycji.

𝐂𝐳𝐚𝐬 𝐧𝐚 𝐰𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 𝐳 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐞𝐦 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢! ❄️ Kibiców sportów zimowych czeka w najbliższych dniach sporo emocji – w skokach narciarskich rusza Turniej Czterech Skoczni ⛷️ Oto skład 🇵🇱 i harmonogram imprezy 👇#skijumpingfamily pic.twitter.com/CxgtdJ1tk7 — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 26, 2023

Polska kadra mogła wystawić aż sześciu zawodników. Thomas Thurnbichler postanowił powołać na Turniej Czterech Skoczni zawodników, których oglądaliśmy już w konkursach Pucharu Świata w tym sezonie. Nasz kraj reprezentować będą: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot.

𝐙𝐚𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝ź 𝐭𝐲𝐠𝐨𝐝𝐧𝐢𝐚 𝐎𝐝 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐃𝐨 𝐃𝐞𝐬𝐤𝐢 🎿 Prezentujemy składy reprezentacji Polski 🇵🇱 w skokach narciarskich na konkursy mężczyzn @vier_schanzen w Innsbrucku i Bischofshofen 🇦🇹 oraz Puchar Świata kobiet w Villach 🇦🇹👇#skijumpingfamily #PZN pic.twitter.com/D5Y7gWD58J — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 3, 2024

Transmisje z 72. Turnieju Czterech Skoczni są dostępne na TVN i Eurosporcie.

Biegi narciarskie

W biegach narciarskich odbywa się prestiżowy cykl Tour de Ski. Niestety Polacy nie odgrywają istotnych ról w tym cyklu. W piątek mają czas na przerwę, ale intensywnie zapowiada się sobota i niedziela. Wtedy to zmagania przeniosą się do włoskiego Val di Fiemme. 6 stycznia biegacze będą rywalizować w biegu masowym na 15 kilometrów stylem klasycznym. Panie ruszą o 11:30, a panowie o 15:25. W niedzielę za to czekają nas zmagania na 10 kilometrów stylem dowolnym, który zakończy tegoroczny cykl Tour de Ski. O 14:30 ruszą mężczyźni, a o 15:45 kobiety. Naszą kadrę reprezentują: Dominik Bury, Kamil Bury, Maciej Staręga, Izabela Marcisz i Weronika Kaleta.

W tym tygodniu startuje biegowy Tour de Ski ❄️ Oto skład naszej reprezentacji oraz program turnieju 👇 pic.twitter.com/1EFJNrmfYA — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 26, 2023

Transmisja z Tour de Ski będzie dostępna na Eurosporcie.

Narciarstwo alpejskie

Kibice narciarstwa alpejskiego mogą mieć powody do zadowolenia w tym sezonie. Obie nasze reprezentantki – Maryna Gąsienica Daniel i Magdalena Łuczak, spisują się dobrze i regularnie punktują w Pucharze Świata. Do pełni szczęścia brakuje tylko miejsc w czołowej dziesiątce, ale biorąc pod uwagę dyspozycję naszych reprezentantek, jest to tylko kwestia czasu.

W ten weekend zmagania Pucharu Świata pań przeniosły się do słoweńskiej Kranjskiej Gory. W sobotę o 9:30 panie będą rywalizować w slalomie gigancie. Niespodziewanie dobrze spisuje się w nim Maryna Gąsienica Daniel. W niedzielę za to czeka nas rywalizacja w slalomie. Wciąż nie wiadomo, która z naszych reprezentantek weźmie udział w Pucharze Świata.

Zmagania z Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim można oglądać na Eurosporcie.

Biathlon

W ten weekend będzie można śledzić także zmagania naszych biathlonistów. Pierwsze konkursy Pucharu Świata odbędą się już w piątek. O 11:20 w sprincie powalczą mężczyźni (10 kilometrów). Nasz kraj będą reprezentować: Marcin Zawół, Jan Guńka, Konrad Badacz i Andrzej Nędza-Kubiniec. O 14:25 wystartują kobiety (7,5 kilometra). W kadrze Polski znalazły się: Natalia Sidorowicz, Anna Mąka, Daria Gembicka i Joanna Jakieła.

Pogoda w #Oberhof nie nastraja pozytywnie, ale w piątek ruszają tam zawody Pucharu Świata ☂️💪 A nasi zawodnicy wystartują z takimi numerami 👇 #biathlon #docelu pic.twitter.com/YOX7SHFEbs — Polski Związek Biathlonu (@PZBiath) January 4, 2024

Na sobotę zaplanowane są biegi pościgowe. Mężczyźni ruszą o 12:25, a kobiety o 14:40. W niedzielę czeka nas za to sztafeta. Panowie do rywalizacji wystartują o 11:30, a panie o 14:25.

Zmagania z Pucharu Świata w biathlonie można oglądać na TVP Sport.

Materiał powstał we współpracy z ORLEN.