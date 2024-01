Oficjalnie: Kamil Piątkowski przenosi się do Hiszpanii

To już oficjalna informacja. Kamil Piątkowski zmienił klub. Polski obrońca przeniósł się z Red Bull Salzburg do Granady, w której będzie miał okazję grać do końca obecnego sezonu. To już jego drugie wypożyczenie z tego klubu, bo ostatnią rundę wiosenną spędził w KAA Gent.



Transfer z Austrii do Hiszpanii

Piątkowski przeszedł do Red Bull Salzburg z Rakowa Częstochowa, gdzie pod skrzydłami Marka Papszuna stał się jednym z wyróżniających się stoperów całej PKO BP Ekstraklasy. Dobra postawa zaowocowała nawet powołaniem do reprezentacji Polski przez Paulo Sousę, w której rozegrał łącznie trzy spotkania. Skauci z Salzburga dostrzegli talent polskiego obrońcy i zapłacili Medalikom pięć milionów euro. Dla Kamila Piątkowskiego bieżący sezon jednak nie jest najlepszym w karierze. Reprezentant Polski w trakcie tej kampanii borykał się z problemami zdrowotnymi. Przez uraz łydki stracił kilka tygodni grania, a łącznie pojawił się na murawie tylko w 10 meczach – siedem w austriackiej Bundeslidze oraz trzy w Lidze Mistrzów.

Coraz więcej mówiło się o zainteresowaniu Piątkowskim ze strony Granady. Zespół ten notuje trudny sezon na krajowym podwórku i zajmuje dopiero przedostatnie miejsce w tabeli La Liga. Do bezpiecznej strefy podopieczni Alexandera Moliny tracą pięć „oczek”. Co jeszcze gorsze, Granada w tym sezonie zdążyła stracić aż 40 bramek. Gorsza pod tym względem w lidze hiszpańskiej jest tylko jedna drużyna, Almeria. Najbliższym zadaniem obrońcy będzie zatem poprawić szczelność defensywy swojego zespołu i utrzymać go w hiszpańskiej elicie.

Piątkowski zacznie regularnie grać?

Dzisiaj te spekulacje zostały oficjalnie potwierdzone. Kamil Piątkowski przeniesie się do Granady na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Nie wiadomo jednak, czy w umowie jest zapis potencjalnej możliwości transferu definitywnego. Warto dodać, że to jest już drugie wypożyczenie Piątkowskiego, gdy ten jest piłkarzem Salzburga. Przez pierwszą połowę minionego roku stoper grał bowiem w belgijskim KAA Gent, w barwach którego wychodził na boisko 21 razy i to tam złapał regularność gry. Klub oficjalnie potwierdził transfer specjalnym filmikiem z udziałem reprezentanta Polski. Treść ta ewidentnie może się kojarzyć z niedawno wydanym serialem „Berlin”.

Fot. Oficjalny profil Granady