Kontuzja więzadła ważnego gracza Barcelony

W czwartek FC Barcelona rozegrała swój pierwszy mecz w nowym roku. Po nerwowej końcówce podopieczni Xaviego Hernandeza wygrali na wyjeździe z Las Palmas 2:1. Mimo odniesionego zwycięstwa, Barcelona nie ma wielu powodów do zadowolenia. Kontuzji w trakcie spotkania doznał bardzo ważny zawodnik, Joao Cancelo.

Poprzedni sezon był udany dla Barcelony. Klub z Katalonii mógł świętować zwycięstwo w La Liga, lecz obecna kampania jest znacznie trudniejsza. „Barca” zajmuje trzecie miejsce po ostatniej ligowej wygranej z Las Palmas i wciąż musi liczyć na potknięcia Girony oraz Realu Madryt. Długo męczyła się, żeby dowieźć korzystny wynik do końca, lecz w doliczonym czasie gry Ilkay Guendogan podszedł do rzutu karnego i zamienił go na bramkę. Wcześniej do siatki trafiali Munir – notabene były gracz Barcelony – oraz Ferran Torres. Robert Lewandowski został zmieniony w 72. minucie, a w miejsce Polaka pojawił się Joao Felix. Niestety Polak nie zdołał pokazać w tym meczu niczego specjalnego.

Bardzo złą wiadomością dla Xaviego Hernanedza może być kontuzja Joao Cancelo. Piłkarz Barcelony doznał urazu przy oddawaniu strzału, lecz próbował wciąż kontynuować grę. Ostatecznie jednak zszedł z boiska, a zastąpił go Andreas Christensen. Badania wykazały u Portugalczyka uraz kolana. To bardzo niekorzystna sytuacja dla szkoleniowca Barcelony, bo Cancelo się tu absolutnie odbudował po perypetiach w Manchesterze City i Bayernie, gdy było głośno o tym, że ma „muchy w nosie”. W tym sezonie jest w tym sezonie jest kluczowym zawodnikiem wyjściowego składu Barcelony. Dość powiedzieć, że tylko Guendogan i Lewandowski mają rozegranych więcej minut od niego.

– Badania przeprowadzone dziś rano wykazały, że João Cancelo doznał naciągnięcia więzadła bocznego wewnętrzengo w lewym kolanie – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning have revealed that first team player João Cancelo has a left MCL strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/r5tMSgGhl2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2024