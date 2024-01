W ostatnich latach Karol Świderski stał się jednym z pierwszych wyborów, jeśli chodzi o pozycję środkowego napastnika. Od czasu kadencji Paulo Sousy wychowanek Jagiellonii Białystok to podstawowy gracz reprezentacji, a już niedługo może zmienić klub. Te informacje w rozmowie z „TVP Sport” potwierdził agent piłkarza – Mariusz Piekarski.

Świderski i dobra gra w USA

Karol Świderski w Charlotte zanotował całkiem niezłe liczby. W 70 meczach strzelił 25 goli i miał 13 asyst. Ostatni mecz rozegrał w końcówce października, a to wszystko ze względu na zupełnie inny terminarz w MLS (system wiosna-jesień). 2023 rok był udany dla Świderskiego. Strzelił 15 goli, w tym trzy dla reprezentacji. To właśnie kadra jest dla Świderskiego priorytetem i nigdy nie można odmówić mu serca do walki, czy zaangażowania, co nie jest tak oczywiste w przypadku innych kadrowiczów. Świderski jest w zasadzie jednym z ulubieńców kibiców i rzadko zawodzi. Podróże międzykontynentalne podczas przerw na reprezentacje nie przekładają się na gorszą formę w klubie, gdzie występuje razem z innym polskim piłkarzem – Kamilem Jóźwiakiem. „Świder” jest bardzo szanowany przez kibiców i całe środowisko zgromadzone wokół Charlotte FC.

Czas wracać do Europy…

Sam zainteresowany od paru miesięcy nie ukrywa, że chętnie spróbowałby swoich sił w Europie. W wywiadzie dla „TVP Sport” sprzed jakiegoś czasu jasno przyznał, że jego wymarzone kierunki do rozwoju to Hiszpania lub Włochy. Zainteresowanie klubów z La Liga czy Seria A nie byłoby zaskoczeniem, bo Świderski to napastnik mobilny, ale również wykorzystujący sytuacje – czyli dokładnie taki, jakiego często poszukują zespoły z Półwyspów Apenińskiego i Iberyjskiego. W reprezentacji i klubie pokazuje też, że nie boi się pracować w ataku dla innych. Agent Świderskiego – Mariusz Piekarski – także potwierdził, że jego klient chętnie zamieniłby dziką Amerykę na, mimo wszystko, trochę spokojniejszą Europę.

Pracujemy nad tym, żeby w zimowym okienku transferowym napastnik zmienił klub i trafił do Europy. Od zainteresowania do transferu jest daleka droga. Tym bardziej, że Charlotte chciałoby zarobić na odejściu Karola.

Dobra wiadomość dla kadry

Transfer Świderskiego ucieszy wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Karol stał się ważną postacią na boisku, a ograniczenie podróży do paru godzin z parunastu mogłoby wpłynąć na jeszcze lepszą jego dyspozycję. No i wiadomo, że chętniej będzie się zerkało na to, co nam bliższe tutaj w Europie, jeżeli trafi na przykład do Serie A czy La Liga.

Fot. Press Focus