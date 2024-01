Arsenal – Liverpool 07.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.77 Arsenal - Liverpool Remis lub wygrana Liverpoolu X2 Obstaw

W Anglii cały czas napięty terminarz jeśli chodzi o piłkę nożną, bo dopiero mieliśmy okres świąteczno-noworoczny i tak zwany Boxing-Day, więc praktycznie każdego dnia ekscytowaliśmy się meczami ligowymi na ich boiskach. Ten sezon Premier League, jest wyjątkowy, ponieważ jesteśmy na półmetku rozgrywek, a kandydatów do tytułu mistrzowskiego kilku. Teraz trwają zmagania pucharowe, a dokładnie FA Cup i w niedzielny wieczór czeka nas hitowe starcie – właśnie faworytów do wygrania Premier League. O 17:30 na Emirates Stadium w Londynie Arsenal podejmie Liverpool Jurgena Kloppa i już na samą myśl o tym starciu człowiek jest przekonany, że emocje gwarantowane! Zapraszam do artykułu!

Arsenal – Liverpool – typy bukmacherskie

Obie strony jeszcze nie grały w FA Cup w tej kampanii, więc pod tym kątem nie możemy powiedzieć nic. Jednak jak spojrzymy na Premier League to jeśli chodzi o Kanonierów troszkę powraca scenariusz z ubiegłego sezonu, gdzie Arsenal zaczyna mocno, przewodzi w stawce, długo jest niepokonany, a po okresie świątecznym uchodzi z nich powietrze i już zaczynają gubić punkty. Trzy mecze bez wygranej, a wszystko zaczęło się na Anfield Road, bo niedawno obie drużyny się mierzyły i zakończyło się remisem 1:1. Następnie grali dwukrotnie w derbach Londynu i niestety źle wspominają, bo najpierw polegli na własnym stadionie z West Hamem 0:2, a ostatnio lepszy okazał się Fulham. Ogólnie tylko jedna wygrana w pięciu kolejkach mówi samo za siebie. Spadli na czwarte miejsce, ale każdy w otoczeniu ma nadzieję, że ten kryzys zażegnają jak najszybciej. Podopieczni Artety niestety mają problemy w defensywie i regularnie tracą bramki, a wyjątkiem był tylko mecz z Brighton, który wygrali 2:0. Jednak oni są zawsze groźni na własnym stadionie i nie można ich nigdy lekceważyć.

Liverpool tak naprawdę nie miał jeszcze w tym sezonie gorszego okresu, grają naprawdę równo i to mocno procentuje, bo to jest aktualny lider Premier League z 45 punktami na koncie. The Reds po 20. kolejkach mają na swoim koncie zaledwie jedną porażkę, której doznali 30 września w starciu z Tottenhamem, a od tamtego momentu są niepokonani. Przytrafiły im się remisy takie jak z Luton czy Brighton, ale nie jest możliwością bycie doskonałym. Podopieczni Kloppa wyrastają na głównego kandydata do mistrzostwa, a duży wpływ ma na to szeroka kadra, którą Niemiec zbudował. Nie mają także problemów tak licznych z kontuzjami jak w zeszłym sezonie. Trzeba także wziąć pod uwagę, że zaraz startuje Puchar Narodów Afryki i dla kilku piłkarzy po obu stronach jest to ostatni mecz. Ja uważam, że Liverpool nie przegra tego meczu. Wygrana lub remis „The Reds”.

Statystyki na typy bukmacherskie Arsenal – Liverpool

Ostatnie dwa bezpośrednie pojedynki kończyły się bramkowym remisem

Arsenal nie wygrał od trzech spotkań

Ostatnia porażka Liverpoolu miała miejsce 30 września

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Arsenal – Liverpool

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Jota, Gakpo, Diaz