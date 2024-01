Nie żyje legenda reprezentacji Brazylii

Smutne informacje napływają z Brazylii. W wieku 92 lat zmarł Mário Zagallo. To jedyny człowiek w Brazylii, który w wygrał Puchar Świata jako piłkarz oraz trener i jeden z trzech na świecie, który tego dokonał. Oprócz niego jeszcze zrobili to Franz Beckenbauer i Didier Deschamps. To jednak Mário Zagallo na zawsze pozostanie tym pierwszym.

Mário Zagallo zapisał się na kartach historii reprezentacji Brazylii. Wraz ze swoją kadrą narodową zwyciężył dwukrotnie w Pucharze Świata jako piłkarz. Miało to miejsce w 1958 i 1962 roku. Był więc świadkiem, gdy na ogromnej piłkarskiej scenie zaczęła błyszczeć największa legenda brazylijskiej piłki, czyli 17-letni wówczas Pele. Podczas pierwszego finału przeciwko Szwecji (wygranym przez Brazylię 5:2), były piłkarz uhonorował swój występ wpisując się na listę strzelców w 68. minucie (był to gol na 4:1). Nastoletni Pele rozpoczął w tamtym finale strzelanie dla Brazylii i zdobył dwie bramki.

Zagallo na mundialu w 1970 roku poprowadził „Canarinhos” do triumfu, tym razem jako trener, pokonując w finale kadrę Włoch 4:1. To były czasy, gdy na świecie zaczęto się zachwycać żółtymi koszulkami Brazylijczyków i utożsamiać je z widowiskowym stylem gry. To dlatego, że po raz pierwszy pojawiły się transmisje w kolorze, dostępne jednak dla tych najbogatszych. Akurat w naszym kraju sukcesu Zagallo nikt raczej nie pamięta, gdyż nie było dane tego mundialu oglądać. Telewizja Polska szukała oszczędności zrezygnowała z praw. Zagallo, dzięki zwycięstwu, stała się jedyną osobą w brazylijskiej piłce, która sięgnęła po najbardziej prestiżowe trofeum w reprezentacyjnym futbolu, już jako piłkarz i selekcjoner.

O śmierci 92-latka napisano w mediach społecznościowych: „Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego wiecznego, czterokrotnego mistrza świata Mário Jorge Lobo Zagallo” – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. Kondolencje płyną ze wszystkich stron świata. FIFA napisała, że nie da się opowiedzieć historii Pucharu Świata bez Mário Zagallo.

"The story of the FIFA World Cup cannot be told without Mário Zagallo."

FIFA President Gianni Infantino has paid tribute to the great Mário Zagallo, following the Brazilian legend's passing at the age of 92.

— FIFA (@FIFAcom) January 6, 2024