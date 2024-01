Lille pobiło kopciuszka. Występ syna znanego gracza Chelsea

W meczu 1/32 finału Pucharu Francji doszło do pogromu. Drużyna z północy kraju była bezlitosna od początku do końca – podeszła do spotkania bardzo poważnie, wystawiając mocny skład już od pierwszej minuty – w bramce podstawowy bramkarz Lucas Chevalier, w obronie Leny Yoro (będący na celowniku Realu Madryt), w środku Benjamin Andre, a z przodu Jonathan David, Edon Zhegrova.

Lille nie pozostawiło złudzeń

Do przerwy podopieczni Paulo Fonseki prowadzili już 7:0, a hat-trickiem popisał się Zhegrova. W drugiej części spotkania, „Les Dogues” dołożyli pięć trafień, a hat-tricka skompletował Kanadyjczyk Jonathan David. Na ostatnie 10 minut na boisko wszedł Aaron Malouda, syn byłego piłkarza Chelsea, Florenta. To jego trzeci występ w barwach Lille w tym sezonie – wcześniej 18-latek rozegrał kilkanaście minut z Klaksvikiem w Lidze Konferencji, a także zaliczył epizod, podnosząc się z ławki w ligowym meczu z Le Havre.

Jak można było się spodziewać, mecz był jednostronnym widowiskiem. Wg statystyk FotMob, Lille oddało aż 36 strzałów, o wartości 7.57 xG – zanotowało przy okazji 518 podań, z czego 90% było celnych. Lucas Chevalier nie miał z kolei pracy, bo drużyna z Martyniki nie oddała żadnego celnego strzału na jego bramkę. W całym spotkaniu nie pokazano ani jednej kartki, co jest swego rodzaju wyczynem. Bramkarz ekipy z Martyniki, 34-letni Gilles Meslien, wypadł względnie nieźle. Obronił w tym spotkaniu 10 strzałów.

Nie lada wyczyn

Golden Lion przybyli na mecz prawie 7000 kilometrów! Odbywał się w temperaturze kilku stopni powyżej zera. Przeżyli oni mały szok termiczny, z uwagi na to, że obecnie na Martynice temperatury wynoszą w okolicach 30 stopni Celsjusza. To koniec ich świetnej przygody, która jest rekordem w tych rozgrywkach dla drużyny z terytorium zamorskiego. Dotarli oni do etapu, w którym zostały 64 drużyny.

W fazie 1/32 finału Pucharu Francji rozegrano do tej pory 20 spotkań, w niedzielę 7 stycznia zostanie rozegranych pozostałe 12 meczów tej rundy.

LOSC Lille – Golden Lion FC 12:0

Yusuf Yazici 11′, 45′, Jonathan David 25′, 36′ 75′, Edon Zhegrova 33′, 41′, 42′, Tiago Santos 57′, Harald Haraldsson 64k’, 78′, Amine Messoussa 89′

Zdj. Lille / X