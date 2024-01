Roma – Atalanta 07.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.85 Roma - Atalanta Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

W niedzielę odbędzie się hit 19. kolejki Serie A. Roma podejmować będzie Atalantę. Obie drużyny chcą znaleźć się w TOP 4, co zapewniłoby im grę w Lidze Mistrzów. Na razie jednak daleko zawodzą swoich kibiców i nie potrafią spełnić oczekiwań. Jedni i drudzy muszą jak najszybciej wrócić na dobre tory, ale jedno jest pewne – czeka nas bardzo interesujące i wyrównane starcie. Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start⬅️

Roma – Atalanta – typy bukmacherskie

Roma gra w tym sezonie bardzo nieregularnie. Jedną z głównych przyczyn wyników w kratkę są problemy kadrowe podopiecznych Jose Mourinho. Wyjściowy skład wygląda całkiem dobrze i śmiało pozwala walczyć o TOP 4, ale jego głębia to słaby punkt. Daje się to we znaki, kiedy piłkarze są kontuzjowani, a gwiazda klubu – Paulo Dybala, często zmaga się z urazami. Roma niedawno wyeliminowała z Pucharu Włoch Cremonese, a wcześniej pokonała Napoli w Serie A, ale przegrała z Juventusem 0:1. Dziś stoją przed doskonałą okazją do rehabilitacji przed własną publicznością.

Atalanta miała słaby start sezonu, ale na koniec rundy znalazła dobrą dyspozycję. Wygrała aż pięć z sześciu ostatnich spotkań. La Dea podobnie jak Roma gra na trzech frontach. Poza Serie A i Coppa Italia, będzie grała w fazie pucharowej Ligi Europy. Ambicje podopiecznych Gasperiniego sięgają jednak Ligi Mistrzów. Jeśli utrzymają dobrą dyspozycję, to awans do TOP 4 jest kwestią czasu. Atalanta niedawno pokonała Sassuolo, a wcześniej zdobyła komplet punktów z Lecce. Może także pochwalić się ciekawym wzmocnieniem transferowym. Niedawno do zespołu dołączyć Isak Hien, który zdecydowanie wyróżniał się w Hellasie Verona.

AS Roma – Atalanta to hit 19. kolejki Serie A. Będzie to mecz kończący rundę jesienną we Włoszech. Ambicje obu drużyn przestają na razie ich możliwości. Obie bowiem celują w TOP 4, aby zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Atalanta traci jednak przed rozpoczęciem spotkań 19. kolejki aż cztery punkty do czwartej Fiorentiny, a Roma pięć. Myślę, że zobaczymy bardzo ofensywny mecz od pierwszych minut i stawiam na over 8.5 rzutów rożnych po kursie @1.85 w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Jedni i drudzy potrzebują punktów jak tlenu, więc determinacja po obu stronach będzie na najwyższym możliwym poziomie. To powinno przełożyć się na odważne ataki, a piłka zapewne będzie wędrować od jednego do drugiego pola karnego. Czeka nas zatem piłkarski spektakl w niedzielny wieczór.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Roma – Atalanta

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Roma – Atalanta. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu można pokusić się o strzelca bramki w tym starciu. Kurs na trafienie do siatki przez Romelu Lukaku wynosi @2.81.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Roma – Atalanta

Roma w ostatnich pięciu meczach tylko raz zanotowała BTTS

Atalanta przegrała tylko jedno starcie z ostatnich pięciu

Podopieczni Jose Mourinho mają bilans bramkowy 30:20. natomiast goście 29:20

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Roma – Atalanta