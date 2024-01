Kiedyś nadzieja Barcelony. Ilaix Moriba spróbuje się odbudować w La Liga

Ilaix Moriba to była nadzieja Barcy. Jego kariera, choć nie trwa długo, jest pełna zawirowań. Wychowanek Barcelony stwarzał problemy w Katalonii i żądał zbyt lukratywnego kontraktu. Moriba powędrował do RB Lipsk, gdzie również nie jest idealnie. Najbliższe sześć miesięcy spędzi na wypożyczeniu w Getafe. To już oficjalnie.



Ilaix Moriba w Getafe. Kolejna szansa na „renesans”

19 stycznia Ilaix Moriba skończy dopiero 21 lat. A już można powiedzieć, że kariera Hiszpana znalazła się na zakręcie. W kapitalnym stylu wprowadził się do Barcelony na początku 2021 roku. Prowadzący „Blaugranę” Ronald Koeman musiał dokonać roszad w zespole, a jednym z beneficjentów zaistniałej sytuacji był właśnie Moriba. Od debiutu w meczu z Deportivo Alaves, wychowanek klubu dostawał regularnie szansę gry od trenera Barcelony. Szybko jednak Moriba, razem z agentami, domagali się podwyżki oraz nowego kontraktu, rzekomo odzwierciedlającego umiejętności piłkarza. W biurach Barcelony nie zgodzili się na żądania, a zawodnik zaczął szukać nowego klubu. Pod koniec letniego okienka 2021 roku RB Lipsk zapłacił „Dumie Katalonii” 16 milionów euro za transfer. Zmiana pracodawcy miała pomóc młodemu graczowi rozwinąć swój potencjał. Tak się jednak nie stało.

W Lipsku Ilaix Moriba praktycznie w ogóle nie grał, a w obecnym sezonie nie ma na koncie nawet minuty. Moriba był wypożyczany do Valencii, gdzie mimo regularnej gry, również nie przekonał do siebie działaczy z Estadio Mestalla. Zagrał 28 spotkań w poprzednim sezonie, w których zdołał zdobyć zaledwie jedną bramkę. Kolejną szansę dostanie również w Hiszpanii, tym razem w Getafe. Od kilku dni mówiło się w mediach o przenosinach Ilaixa Moriby do klubu z przedmieść Madrytu. Ósma drużyna tego sezonu La Liga oficjalnie potwierdziła transfer 20-latka na zasadzie wypożyczenia.

📢 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ilaix Moriba, nuevo jugador del Getafe C.F. ¡Bienvenido a tu nueva casa! 👏🏽#VamosGeta | #IlaixAzulón — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 8, 2024

Zwolennikiem tego transferu ma być sam trener Getafe, Jose Bordalas. Klub z Hiszpanii pokryje również pensję byłego gracza Barcelony. Moriba będzie się starał pomóc klubowi sprawić jak największą niespodziankę w tym sezonie. Getafe zajmuje bowiem ósmą pozycję w La Liga, a do miejsca dającego grę w europejskich pucharach traci sześć punktów.

Fot. PressFocus