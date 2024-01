Rewelacja sezonu zostaje w Ekstraklasie!

Rewelacją sezonu 2023/24 Ekstraklasy jest Ilja Szkurin. Zawodnik Stali Mielec ma osiem goli i pięć asyst. Właściwie to na nim opiera się cała ofensywa zespołu, który walczy o utrzymanie. Jak podaje Piotr Koźmiński z „WP Sportowe Fakty” – Szkurin zostaje w Mielcu!



Rewelacja sezonu przeciwko mocnym



Ilja Szkurin to obecnie gwiazda ligi i skarb Stali Mielec, a w przeszłości… niewypał transferowy Rakowa Częstochowa, gdzie zagrał zaledwie w dwóch spotkaniach. Właściwie to każdy zapomniałby, że taki piłkarz w ogóle grał w Ekstraklasie, gdyby nie jego drugie podejście do naszej ligi. Stał się obecnie jedną z największych gwiazd. To oczywiste, że jest w Stali Mielec numerem jeden, ale i bryluje na tle… całej ligi. W tym sezonie miał już kilka znakomitych występów, a w pamięć zapada zwłaszcza hat-trick w Szczecinie – techniczny strzał po ziemi, minięcie bramkarza i uderzenie do pustej bramki, a na koniec wygrana główka z obrońcą przy stałym fragmencie – w ten sposób skompletował hat-tricka i przyczynił się do sensacyjnego pokonania „Portowców”. Świetnie pokazał się też na tle Legii, gdy Stal sensacyjnie wygrała przy Łazienkowskiej 3:1.

Ilja Szkurin miał odejść za darmo



Taka postawa indywidualna oraz to, że Stal Mielec nie należy do jakichś potentatów, sprawia, że cieszył się zainteresowaniem na rynku transferowym. Jego agent już w listopadzie zapewniał, że Białorusin dokończy sezon w Mielcu, ale Stal mogła bardzo żałować, gdyż ma z piłkarzem umowę tylko do końca tego sezonu. To sprawiało, że na takiej gwieździe potencjalnie nie zarobi. Żeby dostać jakieś pieniądze, klub musiałby kombinować i sprzedać go już zimą, a wiadomo, że takie oferty nie byłyby aż tak opłacalne. Do tego trzeba przecież walczyć o utrzymanie. To jednak koniec kłopotu. Zajmujący obecnie trzecią pozycję w klasyfikacji strzelców piłkarz pomoże Stali wiosną. Zdaniem Piotra Koźmińskiego Ilja Szkurin tak się dogadał z klubem, że przedłuży umowę do 2025 roku i zapewne później odejdzie za sporą kwotę, zasilając budżet klubowy kasą z transferu. To bardzo korzystny deal. Stare hasło: „organizacja Stal Mielec” można w tym przypadku wyrzucić do kosza.

Fot. PressFocus